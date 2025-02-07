Мнение: Письмо: “Роковой персонаж”

С научной точки зрения ДБ (Девы-в-башне) – это женщины, склонные отрицать негативную обратную связь от объектов своего влечения. Мы называем это склонностью преувеличивать свою значимость в отношениях или, в нашей терминологии, носить корону на СЗ.

Есть люди, склонные использовать тотальное отрицание (забираться в башню) при возникновении любой угрозы самооценке. Вот это и есть ДБ и МР.

Склонность такая базируется на двух главных дефектах личности. Уменьшаются эти дефекты, уменьшается и склонность.

Дефект первый: зависимая и зыбкая самооценка.

Дефект второй: плохая рефлексия.

Из-за первого дефекта страх отвержения так велик, что проще закрыться от реальности и придумать себе параллельную реальность. Из-за второго дефекта создается ощущение, что если внутренний мир так изменчив, так неосязаем, то и внешний так же легко менять силой мысли.

Посмотрим, к чему приводят эти дефекты и как выглядит выраженная ДБ без черт ОШ (подтип, тотально склонный к избеганию).

kvasena_eiko

Здравствуйте, Эволюция.

Писала вам письмо в феврале прошлого года. Та история с Печориным закончилась примерно тем же сценарием, что и в первый раз – через месяц у меня начались панические атаки, два месяца я приходила в себя. Видимо, в этот раз я всерьез испугалась за свою жизнь и поклялась, что скорее отгрызу себе руку, чем войду в эту дверь.

Через пару месяцев, пройдя череду врачей, я более-менее восстановилась.

Весной увлеклась мальчиком на 15 лет моложе, но дальше переписок дело не дошло.

Потом случается какая-то совершенно чудесная история знакомства с одним успешным художником, на знакомство с которым я даже рассчитывать не могла. Моложе меня на 8 лет, харизматичный, высокий, популярный в своих кругах, с неформальным имиджем а-ля баленсиага.

Он заметил меня в тг-канале его контр-агента, я была так же подписана на его канал и однажды он объявил розыгрыш с билетами на один большой ивент, где он давал мастер-класс, я участвовала. Ночью того же дня он пишет мне, что я выиграла и присылает флаер. На том мероприятии мы поздоровались очень вскользь, я была очарована, отметила его в соцсетях в фотках, но больше не писала. Он написал сам спустя неделю. Завязалась плотная переписка, его инициатива, через десять дней он организовал работу в моем городе.

(Знакомство их было деловым для него, а не романтическим. Он пригласил ее на мастер-класс, наладил контакт, чтобы организовать работу в ее городе. Для нее же это было – романтическое знакомство. Вот это – особенность сервис-зоны: один ищет делового контакта, второй надеется на любовную связь и готов ради этого быть полезным)

Мы встретились в гостинице и переспали. Потом он уехал, у него вернулась девушка, молодая красивая танцорша, которая ему нравилась из заграничной поездки. И он меня отшил. Я отвалила, хотя губы уже раскатала, было грустно. Он звонил, опасался, что я его заблокировала, извинялся за слабость. Потом успокоился.

(Она пишет, что он “успокоился”, хотя ему было просто неловко. ДБ всегда почти преувеличивают ОЗ избранников и ОЗ соперниц, чтобы объяснить, почему их, несмотря на влюбленность в них, все-таки бросили. Мы обсуждали этот момент, вот здесь он особенно хорошо виден. Как вы думаете, почему ДБ в отличие от ОШ так легко обесценивают свою ОЗ?)

Периодически от него прилетали лайки и комментарии на мои сторисы, вопросы как дела. Я не лезла, хотя мониторила его и ее сети каждый день. Доскрипела до осени.

На СЗ познакомилась с очередным Печориным. Стихийное знакомство, взрыв мозга, быстрый секс, жесткая история с моей подругой, которая залипла на него, а так как я сначала дико слилась, до компульсивных признаний, а потом накосячила, подсунув ему мою подругу, он отомстил мне вытягивая ее на секс через интернет, тайные переписки с ней, она молчала, пока я сама не догадалась. Встретится они не успели, у нас с ней был жуткий скандал в течение нескольких дней. Но потом я нашла силы извиниться, и мы помирились. Вопрос с ним закрыли, хотя она до сих пор говорит, что к нему тянуло дико и он дьявол.ни

(Это типичное отношение к соперницам. Связался “из мести”, автор сама “подсунула” подругу, “накосячив”, он поступил с подругой “жестко”, а так конечно залипла и тянулась дико и так далее. То есть ОЗ избранника опять – за облаками, хотя в реальности – скорее маргинал, поэтому и “печорин”)

В период, когда меня крутило историей с этим парнем, у меня был день рождения и мы с моей этой подругой пошли в бар. Я была не в настроении, расстроенная и уставшая и в баре я знакомлюсь с барменом. Мы были в стремной случайной компании, я хотела домой, пересела за бар, поднимаю глаза – а там он: «что будешь пить?» Мы немного пообщались, я уехала. Забыла о нем. Второй раз я пришла в этот бар, на свидание, тоже случайно – мы гуляли с молодым человеком, я замерзла и вспомнила, что тут есть одно приятное место. Была увлечена разговором, но потом пересеклась взглядом с барменом, он подмигнул. И я поняла, что он красивый и мне интересно. Отправила своего спутника домой, сама пересела за бар.

(Автор часто болтается в барах и выпивает, судя по всему. Хотя ей с ее проблемами со здоровьем нужен спортзал три раза в неделю, здоровый сон и полное исключение алкоголя хотя бы года на два. Склонность к аддикциям и сливам значительно уменьшилась бы. Алкоголь усиливает эту склонность в 10-100 раз. Но обратите внимание, что и “случайная компания” автору досаждает и “молодого человека” автор “отправляет домой”, а не сам он уезжает. Что это значит?)

Завязался флирт, выходили курить. В третий раз я приехала с подругой, ночью. Сценарий тот же – флирт, коктейли, выйти покурить. Он очень красивый, у него классный имидж – такой плохой парень с ангельской внешностью, спокойный, флегматичный, взгляд свысока. Я быстро поняла, что он моложе, думала лет на 8. Оказалось 15. Мне 39, ему 24. Занавес.

(Автор хоть и написала про занавес, но вместо этого наоборот решила развернуться. Почему такое противоречие?)

Утром, когда я уехала из бара, написала его коллеге, которого нашла в их тг-канале и попросила его номер. Он написал мне сам через пять минут. Завязалась переписка. Не очень активная. Он писал раз в два-три дня, ненавязчиво приглашал приехать. Я или приезжала, или отклоняла.

(Как и тот художник, бармен звал ее как клиентку, а она воспринимала это как романтический к ней интерес. Вы десятки таких историй читали, где тренер зовет на тренировку, а ДБ кокетничает и ломается как на свидании, или врач назначает прием, а ДБ размышляет, отказать или согласиться на тет-а-тет с ним. Все идет в ход для создания иллюзорной картины, в которой в ДБ влюблены)

Приезжала ночью, после 2, сидела за баром, флиртовала с ним, общалась с барменами и гостями, пила. В очередной такой раз, он был очень рад меня видеть и утром после закрытия мы уехали к нему. Я все время кривлялась, что я почти ровесница его мамы (это неправда) и догадался ли он сразу, что я приезжала в бар ради него. Он сказал – «Это было очевидно».

Провели вместе день, секс, курили на кухне, пили пиво. Он курит марихуану, много курит сигарет и пьет – дома пиво, в баре что угодно. Он четыре года живет в Москве, с 16 лет работал в барах и ресторанах, родители в разводе, есть брат и сестра младше, приличная семья. Он с 14 лет «проблемный» ребенок. Были несерьезные проблемы с законом – приводы, драки, мелкие хулиганства. Высшее образование не получил, закончил колледж и пошел работать в общепит. Были отношения, 4 года, расстались из-за измены, говорить об этом никогда не хочет. Резал вены, из-за этого не взяли в армию, но на учете не состоял. В Москву приехал, когда понял, что в его городе начались напряги с полицией – его мониторили из-за наркотиков. Живет один, аренда, с бытом все плохо, везде бардак, курит на кухне, питается доставками. К быту интереса ноль. Говорит, что работает в ночь, утром приезжает, курит и ложится спать, чтобы ночью снова встать. Дома всегда полумрак, зашторены окна, ночной образ жизни. Говорит, что давно не видел солнца.

(Здесь она подробно героя описывает и понятно, что он почти маргинал, ОЗ очень низкая, есть зависимости и проблемы с законом. Однако дальше автор и этого будет причислять к партнерам с заоблачной ОЗ. Почему это происходит с ДБ постоянно и чем больше башня, тем выше кажется ОЗ избранника?)

Весь в авторских татуировках, которые придумывает сам – там интересный набор. И он очень красивый, носит длинные волосы, аксессуары, хорошую обувь, шмотки, похож на рок-звезду. Отношений не хочет, говорит что ему хорошо одному. Пофигист, общается со всеми, но с его слов всегда держит дистанцию. Всего три друга, с которыми дружит много лет, остальные знакомые. Знакомых много. Любит курить траву и секс – это цитаты. После первой встречи я поняла, что мне светит максимум секс-онли из-за сильного мезальянса – смущал возраст и моя активность сразу.

(“Светит секс-онли” но опять из-за разницы в ОЗ не в пользу автора, как ей кажется. А еще из-за активности. Как будто если бы она была пассивной, ее СЗ успела бы подрасти. Паровозом своим многие ДБ, читающие блог, оправдывают плохую динамику отношений. А свою СЗ все равно преувеличивают. Откуда это понятно?)

А вкладывалась я на полную –писала, поездки в бар ночью, такси, иногда привозила алкоголь и еду. Одевала на него колпачки малыша, думала, что это будет просто как прогулка и что с ним-то точно безопасно, что я прикурю и что с ним будет все легко, не влюблюсь.

(Рефлексия тоже плохая, как мы помним. Поэтому свое залипание и рост СЗ партнера не фиксируются. Зато посмотрите сколько фокуса на избраннике, он описывается подробно, о нем ей интересно все. Кроме его отношения к ней, к сожалению, потому что и фокус ее и локус – у него)

Старалась не липнуть, но уже не могла, думала о нем постоянно. Однажды написала, что хочу увидеть его. Он написал, что у него гости. Я сказала ок и уехала на концерт. Ночью он написал сам, позвал – его гостя арестовали с наркотиками (а я немного в этой сфере работала). Сидел на кухне, бухал. Утром я уехала, не разбудив его. Вечером он позвал меня снова, я приехала. Еще одна ночь, сценарий тот же – секс, алкоголь, разговоры и снова секс.

(Здесь ему помощь какая-то была нужна. То есть она вроде и догадывается, что он платит ей сексом, что они поменялись гендерами, она ему возит еду, алкоголь, помогает с проблемами, а он с ней спит за это, вроде и догадывается, но прекратить свой слив не может. Почему, как думаете?)

Потом я писала ему сама, появлялась в баре, уезжала и под утро он писал мне и звал к себе. Сам не писал, не звал. Инициировала всегда я. Было еще несколько таких встреч. Я приехала к нему перед новым годом в бар с подругами. Он почти не подходил ко мне. Написал утром, приехала, провели вместе день, сценарий тот же. Разъехались на праздники. Написал мне 1 января, сухо поздравил. Я спросила, как дела, прислал фото- «Готовлю мясо». Вернулась в Мск, написала. Не звал. Несколько раз писала сообщения о том что соскучилась и хочу его, на них он реагировал. Звал к себе, потом однажды ночью позвал в ближайший загород, где был на дне рождения. Была ночь и я не поехала. Через день мы все-таки встретились, я приехала к нему. Сценарий тот же. И он был мне даже рад, и мне бы уехать утром, но у нас двоих был выходной, и я решила остаться на день и на ночь. И это было зря. Он был трезвый, пили пиво, разговор шел волнами – то он оживлялся и что-то рассказывал, то залипал в телефон – мои вопросы, его ответы. Секс без особой эмоции, сон, пиво. Последней каплей, когда я поняла, что все плохо был момент, когда он предложил мне сыграть настольную игру по сети. Было уже очень поздно, живу я далеко и уехать мне было неудобно. Тухло играли. Потом я уснула, он остался на кухне, пил, смотрел рилсы, потом пришел лег и уснул. Не обнимая меня и отвернувшись. Я поняла, что это конец. Утром я спросила его сквозь сон увидимся ли мы еще, он кивнул, встал сонный проводить меня. Я уехала. Писала, как дела ночью. Ответил – работаю. Через день приехала в его бар с пьяной подругой, отмечали ее увольнение. Она вела себя отвратительно. Был концерт, вокруг меня вились какие-то мужчины. Он работал, не подходил, игнорировал. На улице я курила с какими-то случайными мужиками, он стоял курил в стороне, в окружении девочек его ровесниц. Уехала незаметно, не прощаясь. Утром написала – приезжай, я выходная сегодня и завтра. Написал, что у него мероприятие сегодня и Посмотрим. И пропал.

(Ей кажется, что его ревность тоже сыграла какую-то роль. Корона ее не так велика, чтобы скрыть его полное нежелание видеться с ней даже за коврижки, но этот эффект уменьшения короны связан с исчезновением самоуважения. Ей не нужно больше скрывать, что она не очень нужна, потому что ей на себя наплевать, она не чувствует боли от унижения, чувствует боль только от потери связи с любимым. Мы такое несколько раз видели с вами в письмах)

Я молчала, ждала, решила сама не писать. На второй день моего молчания через силу, мне написал мой художник, неожиданно. Написал, что он иногда вспоминает наш секс и что это было очень романтично. Я не знала, что ему отвечать, обменялись теплыми комплиментами. Бармен появился через два дня, смотрел мои сторис. Молчал. Я старалась отвлечься, но мыслями постоянно в этой стороне. Меня то тянуло написать ему, то признаться в любви, то спросить как дела, то назначить встречу. Особенно накрывает ранним утром и поздней ночью – это триггерное время, когда случались наши основные переписки. Из-за этого расстраивается мой сон – я все время жду от него пингов. Понимаю, что должно пройти время, но у меня катастрофическое ощущение что я его теряю – и время и шансы напомнить о себе вместе с ними.

(И вот от страха потери корона опять начинает расти. Автор начинает думать, что все-таки нужна герою, нравится ему, может быть даже он в нее влюблен и нельзя дать ему остыть)

Через четыре дня я написала сама – «Я все время о тебе думаю». Он ответил эмоджи одобрение. И тут меня сорвало, я написала большое сообщение: «В пятницу я увидела тебя окруженного толпой девочек, и поняла что ревную..А потом я поняла, что влюбилась. Давно, еще до нового года. Я честно пыталась в секс-онли, но что-то пошло не так. Я все понимаю..но мне кажется я должна тебе это сказать». Через два часа он ответил – «Интересно)». Я расценила это как шланг. Но слив уже остановить не могла. Спала плохо, под утро написала ему что хочу быть его женщиной и еще позорную муть в этом ключе. Он написал – ты сильно преувеличиваешь. Я написала – почему? Потом удалила. И написала

– наверное..я просто не хочу терять с тобой контакт. А еще мы с тобой так и не сфотографировались (мы обсуждали это накануне нового года).

– Я и не теряю – ответил он.

(Здесь и колпачки на нем с попыткой объяснить, что у нее есть чувства. И коронное “я ничего не теряю”. Хотя теряются в такие моменты самые важные вещи – последние внутренние опоры. Понятно почему?)

На этом все. Я пытаюсь отцепиться и оценить масштаб слива. Не скажу, что чувствую себя плохо все время, но меня шатает. Особенно тяжело ночью и под утро, кроет до слез, ломает снова написать ему, держусь за понимание, что с моей стороны уже сказано все.

И этот сценарий моя обычная история – я выбираю заранее недоступных мужчин – медийных, востребованных, красивых, молодых или женатых. Завязывается флирт, они пишут, обозначаются, иногда случается какой-то секс, но выше отношения не дотягивают. Средний срок – пара месяцев. Каждый раз я сильно переживаю эти разрывы. Не скажу, что они куда-то исчезают потом, в основном все появляются и пингуют, все где-то в поле доступа. Но я медленно восстанавливаюсь после этих эпизодов, считаю их поражениями.

(Автор считает “эпизоды поражениями”, но не уверена, что партнеры считают так же, сохраняет иллюзию, что они хотят продолжения. То есть она обесценивает масштаб зависимостей до эпизодов, масштаб сливов до “не скажу, что они исчезают, пингуют”, то есть видит как будто и камбэки и возможность динамики. Но немного не дотягивает ее ОЗ, как ей кажется, и нервы слабые, чтобы продолжать. Не исключено, что автор считает себя ОШ, которая сама и сбегает из отношений. Например сбежала из секс-онли последнего героя, заявив ему, что либо любовь, либо никак, то есть жирная точка. Вот это – параллельная реальность, которую создает корона, чтобы автор и дальше сливала себя)

Внимание таких мужчин —мой допинг, это дает мне силы, жизнь играет новыми красками, я хорошею. Когда я одна, я впадаю в мрачные периоды, у меня начинаются депрессии, ухудшается самочувствие, я буквально начинаю болеть – хожу по врачам, ухудшается сон, появляются состояния которые похожи на панические атаки. Врачи не могут дифференцировать мое состояние, объективно я здорова. И как только появляется романтический персонаж я сразу оживаю. Исчезают все мои жалобы, у меня есть силы, которые я сразу сливаю в эти отношения, которые всегда обречены.

(Автор не может одна, потому что себя у нее нет, надо идентифицироваться с кем-то и сливаться то одному, то другому, иначе яма)

У меня не хватает объективных опор – у меня плохо с материальным аспектом, я обеспечиваю себя буквально на сегодня. Я относительно здорова, неплохо выгляжу, у меня репутация красивой и независимой женщины, у меня есть друзья, неплохие отношения с семьёй. Но завтрашнего дня у меня нет.

(На работу, на экономику, на нормальные отношения нет энергии, только на поиск нового возлюбленного для нового слива. “Украл, выпил, в тюрьму” замкнутый круг)

И я считаю, что только в отношениях я становлюсь полнокровным человеком, это дает мне ощущение завтра. Ну и тикающие часы, которые я игнорирую, но которые сводят меня с ума. Я не могу вырасти в профессии – объективно повысить уровень дохода в моей сфере и с моими компетенциями невозможно. Хотя на своем уровне я считаюсь хорошим специалистом. Так как я живу одна в мегаполисе, помочь мне особо некому. Родить для себя от очередного такого краша я боюсь – ребенка я не потяну. Родить от мужчины, которые мне доступны я не могу, да и романтических знакомств с мужчинами с моей ОЗ и ниже у меня не случается уже лет 10. Сейчас я беспокоюсь за свое здоровье и понимаю, что дальше такие виражи продолжаться не могут. Я пытаюсь настроить себя, что мне нужен мужчина старше, хуже по имиджу, скорее всего с детьми, что это мои варианты, пытаюсь снять свою корону сокровища и высокочки, разглядеть этих мужчин. Но таких мужчин я не замечаю, их для меня как будто не существует.

(В общем и автора для этих мужчин не существует, иначе бы они не стеснялись. Но автору кажется, что если она сможет “разглядеть”, те ею сразу же заинтересуются тоже)

После каждого облома я честно стараюсь жить обычной жизнью – работа, дом, семья, легкий спорт, но фоном я практически всегда нахожусь в вялотекущей депрессии.

(Надо отказаться от алкоголя и от злачных мест на два года)

Потом, когда я немного прихожу в себя, восстанавливаюсь, начинаю хорошо выглядеть – обязательно случается вспышка, какое-то приключение, где появляется очередной роковой для меня персонаж. И круг запускается снова. Иногда я думаю, что ради этих моментов я и живу и что брак мне не нужен. Но он мне нужен, и в моменты своих депрессивных эпизодов и одиночества я хочу нормальных обычных отношений.

Эволюция, есть ли у меня ходы в текущих отношениях, я не вижу был ли тут какой-то интерес и возможно ли развить из этого какой-то более стабильный романтический сюжет?

(Я не увидела никаких отношений. Автор бегала за барменом, тот иногда выпивал с ней, потом она ему слишком надоела. Нельзя такое называть отношениями)

И вопрос в целом, как мне разорвать цикл и перестать попадать в заведомо обреченные истории или научиться развивать то, что начинается хотя бы до уровня стабильной романтики?

(Не знакомиться по пьяни, не общаться с маргиналами, в том числе с пьющими и бездельными подругами, отказаться от алкоголя, сменить имидж на более приличный, заняться работой и образованием, общаться с мужчинами-ровесниками)

Спасибо вам.