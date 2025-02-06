 

Рупор кремлевской пропаганды: США финансировали более 90% всех СМИ Украины

06.02.2025, 23:55, Разное
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США финансировали более 90% всех СМИ Украины.
Это все что нужно знать про "свободную и независимую журналистику на Украине".
По сути, практически любой украинский "журналист", это персонаж получающий зарплату от США через прокладку от USAID и по факту являются бюджетниками. Американскими бюджетниками, которые зависят от денег поступающих/поступавших в USAID из американского бюджета через Государственный Департамент.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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