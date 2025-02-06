В Венесуэле обнаружили 4000-летние наскальные изображения, оставленные неизвестной цивилизацией

В глубинах Национального парка Канайма (Венесуэла) группа археологов под руководством Хосе Мигеля Перес-Гомеса из Университета Симона Боливара сделала поразительное открытие. Были обнаружены двадцать древних наскальных рисунков, возраст которых исчисляется тысячами лет. Рисунки были оставлены ранее неизвестной культурой. Об этом сообщает Live Science.

Фото из открытых источников

Пиктограммы, нарисованные красным цветом, оживляют скалы геометрическими мотивами и простыми изображениями, от точек до звездообразных узоров и фигурок людей. Но что еще более интригующе, некоторые изображения были вырезаны прямо в скале, образуя петроглифы, которые, как предполагается, имели ритуальное значение.

Перес-Гомес и его команда пытаются понять, для чего было это создано? Ответы могут крыться в ритуалах и обрядах древних цивилизаций, от рождения и болезней до обновления природы и охоты. Эти места, возможно, были священными.

Возраст этих наскальных рисунков пока выясняется, но сравнение с аналогичными находками в Бразилии, датируемыми примерно 4000 годами, заставляют предположить, что венесуэльские образцы могут быть еще древнее.

Национальный парк Канайма известен своими лесами, гористой местностью и самым высоким водопадом на суше Анхель. По мнению Перес-Гомеса, парк мог быть эпицентром этой таинственной культуры, которая впоследствии распространилась по всей Южной Америке.

Остатки керамики и каменных орудий, найденные на месте, помогут узнать больше о жизни создателей этих рисунков, но для окончательных выводов требуются дополнительные исследования. Перес-Гомес уверен, что продолжение археологических работ в парке приведет к новым открытиям.