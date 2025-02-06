Рупор кремлевской пропаганды: Хутор Бердин 2.0.
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Противник утром предпринял мощную атак в районе Суджи в направлении на Уланок и Черкасскую Конопельк, задействовав до 40 единиц техники и несколько сотен человек пехоты. В итоге противник потерял более 25 единиц бронетехники, включая 3 танка и 2 инженерных машины (1 на базе "Абрамса"), а также более 100 человек. Оставшиеся рассеялись по посадкам в районе Черкасской Конопельки и поселка Уланок. Основные потери враг понес от ударов артиллерии и дронов. Сейчас идет добивание пехоты противника в посадках.
Вместе с тем ждут и попытку нового наката со стороны противника. Пока что получатеся хутор Бердин 2.0
Трансляция боевых действий как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (там сегодня выходили фотографии и видео с места боев)
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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