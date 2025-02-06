Ученые создали самые точные часы в мире

Ученые достигли нового рубежа в точности измерения времени. Созданные ими оптические атомные часы, использующие атомы стронция, охлажденные до температур, близких к абсолютному нулю, демонстрируют точность, которая значительно превосходит традиционные атомные часы на цезии. Самые совершенные из них теряют не более секунды за 300 миллионов лет. Но оптические атомные часы идут дальше, достигая погрешности всего в 8,1 доли на десятую миллиардную миллиардной доли секунды.

Фото из открытых источников

Эта поразительная точность не только улучшит системы, например, GPS, увеличив их точность в тысячу раз, но и откроет новые пути для проверки фундаментальных физических теорий. Старший автор исследования профессор Чжун Йе недавно удостоенный премии за прорыв в фундаментальной физике, прогнозирует «очень интересные открытия» в области исследования искривления пространства-времени.

С точностью, способной обнаруживать эффекты общей теории относительности даже на микроскопическом уровне, эти часы могут стать ключом к новым открытиям в квантовых вычислениях и космических исследованиях. Как отмечает Йе, для точной посадки космического корабля на Марс потребуются часы, на порядок точнее существующих в системе GPS.

Как пишет IFLScience, подробности исследования будут опубликованы в журнале Physical Review Letters на следующей неделе.