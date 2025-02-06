 

Загадочная звезда Пшибыльского и поиски инопланетной жизни

06.02.2025, 20:20, Разное
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В последние годы астрономы все чаще удивляются необычным поведением некоторых звезд. Одним из таких примеров является KIC 8462852, или звезда Бояджяна, которая своими странными мерцаниями в 2016 и 2017 годах породила теории о возможном окружении её «сферой Дайсона» — гигантским артефактом инопланетного происхождения. Но, как выяснилось, причиной затемнения стала всего лишь космическая пыль, развеявшая мечты о контакте с разумными цивилизациями.

Фото из открытых источников

Однако, теперь внимание ученых привлекла другая звезда — HD 101065, или звезда Пшибыльского, открытая в 1961 году польско-австралийским астрономом Антони Пшибыльским. Эта звезда, немного горячее нашего Солнца, относится к классу «AP» звезд, известных своими химическими аномалиями. В отличие от других горячих звезд А-типа, которые обычно не имеют магнитного поля, замедляющего их вращение, AP-звезды обладают сильным магнитным полем и вращаются медленно, что позволяет детально изучать их химический состав.

Исследования показали, что атмосфера звезды Пшибыльского содержит избыток кремния, хрома, стронция, европия и других редкоземельных элементов. Но самым загадочным оказалось присутствие элементов, которые, казалось бы, не могут существовать в природе, таких как прометий, актиний, протактиний, нептуний, плутоний, америций, кюрий, берклий, калифорний и эйнштейний — все они имеют короткий период полураспада и не встречаются в природе, за исключением этой необычной звезды.

Одно из предложенных возможных объяснений состояло в том, что у звезды есть нейтронная звезда-компаньон, которая бомбардирует верхние слои атмосферы звезды Пшибыльского, вызывая реакции, в результате которых образуются элементы, которые мы наблюдаем. Но похоже, что у звезды нет такого спутника, что оставляет нам несколько других (гораздо более экзотических) объяснений.

Другая гипотеза предполагает, что эти элементы могут быть результатом распада неизвестных тяжелых элементов с «острова стабильности», где ядра содержат магическое число нейтронов N = 184, и могли образоваться в результате взрыва ближайшей сверхновой. Если это открытие подтвердится, то это может изменить наше понимание звездной эволюции и элементарного состава Вселенной.

Но самое интригующее — предположения о возможном признаке разумной жизни, связанной с этими элементами. Хотя это предположение кажется невероятным, оно подчеркивает, насколько мало мы знаем о космосе и как много тайн он еще хранит.


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