Занятие садоводством способствует сохранению умственных способностей в пожилом возрасте

Исследование, проведённое в Университете Эдинбурга, предполагает, что садоводство может играть ключевую роль в поддержании умственных способностей в пожилом возрасте.

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Эксперимент, охвативший участников всех возрастов, выявил связь между регулярным садоводством и сохранением когнитивных функций. Учёные отслеживали интеллектуальные способности группы людей, начиная с 11 лет и заканчивая 79 годами, а затем проводили дополнительные оценки до 90 лет.

467 участников исследования, которые регулярно ухаживали за садом, показали значительно лучшие результаты в тестах на когнитивные функции, чем их сверстники, которые не занимались садоводством.

Это открытие особенно важно, учитывая, что большинство участников испытывали снижение умственных способностей между 79 и 90 годами. Однако садоводы смогли в значительной степени сохранить свои когнитивные функции, включая память и беглость речи.

Это исследование подчёркивает потенциал садоводства как доступного и приятного способа поддержания умственной активности и может оказать значительное влияние на подходы к уходу за пожилыми людьми и стратегии предотвращения когнитивного упадка. Садоводство, как предполагают учёные, может стать не только хобби для души, но и необходимым упражнением для ума.