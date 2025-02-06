Мнение: Дефицит дискотек, декретные выплаты для студенток и наставники для трудных подростков

1. Современная культура пропагандирует плотские утехи с назойливостью таёжного гнуса — из каждого смартфона, из каждого утюга, во всех деталях и с разнообразием вариантов, способным удовлетворить запросы самых взыскательных месье. Однако интерес молодёжи к романтике и физической близости падает, не говоря уже об интересе к законному браку. Некоторые наивные души полагают, будто проблема в нехватке инфраструктуры – якобы современным подросткам негде толком знакомится, заводить отношения и встречаться, из-за чего, дескать, к 18 годам большинство даже и не думает ни про какой брак. Цитирую (ссылка):



Необходимо создать условия для начала романтических отношений между детьми, в том числе с помощью проведения школьных дискотек. С таким призывом выступила директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре… <…>

«А где у детей романтика? Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?» — сказала Агре.

По её словам, сейчас только восемь процентов молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года хотят жить семейной жизнью. Директор департамента отмечает, что в данный момент не созданы условия для развития романтических отношений. Агре подчеркнула, что нужно создать места, куда «мальчик может пригласить девочку на свидание».

Звучит нелепо, как и почти все предложения, рассчитанные на сбор урожая лайков с глубинного электората. Проблема, однако, действительно существует.

Ещё в 19-м веке большинство браков заключалось по договорённости родителей и через посредство сватов — подходящих спутников жизни подрастающему поколению подыскивала семья или уполномоченные ею профессионалы. Голоса жениха и невесты принимали во внимание не в первую очередь, так как тогда ещё не было принято делать вид, будто молодые люди способны принимать столь серьёзные решения самостоятельно.

Теперь вмешательство родителей в дела детей считается насилием: агентство USAID, не к ночи будь помянуто, до сих пор кормит нас страшными историями, как родители отдали красавицу-дочку за какое-нибудь чудовище против её воли, и как та пытается сбежать из России за рубеж. Страшные истории, кстати, действительно регулярно случаются, что, впрочем, не отменяет известного факта: предоставленные сами себе, юные красавицы выбирают себе чудовищ и добровольно, причём значительно чаще, чем когда это делают родители за них.

Цитирую из письма читателя:

Наше общество атомизировано: мы часто даже не знакомы со своими соседями по лестничной площадке. Поистине общих, универсальных народных праздников и совместных развлечений у нас осталось крайне мало. Это в XIX веке было полным-полно церковных праздничных дней: красным был чуть ли не каждый третий день календаря. Потом пришли социалисты… впрочем, это уже другая история.

Сегодня каждый развлекается, как может, и современная молодёжь предпочитает дискотекам соцсети и компьютерные игры. Вкусы у всех разные, количество молодёжных субкультур и фэндомов постоянно растёт, пересечься друг с другом и найти общий язык становится всё сложнее. Родители детей далеко не всегда поддерживают, многие увлечения требуют денег, а многие бесплатные и дешёвые, как, например, значительная часть спортивных секций, не предполагают межполового общения. Виртуальное общение в случае подростков имеет свои подводные камни. К тому же, может оказаться, что родственная душа находится в другом городе или вообще в другой стране: перевести такое знакомство в физическое довольно затруднительно, а сердце уже вроде как занято…

И действительно, тут есть богатая почва для мудрых государственных инициатив. Для начала можно перенять у Китая практику комнат для свиданий геймеров. Потом можно сделать дискотеки обязательными, с проставлением отметок и сдачей экзаменов в рамках ЕГЭ, а аттестат о среднем образовании выдавать только при предъявлении помолвочного кольца на пальце. На мой взгляд, однако, школьные дискотеки — развлечение сомнительное. Скажу больше: когда в наших школах было раздельное обучение (мальчики и девочки учились в разных классах), уровень образования был выше, а тяга учащихся к романтике — сильнее.

Современную демографическую проблему хорошо раскрывает старый советский анекдот.

Есть любовь студенческая — когда есть с кем, есть чем, но негде. Есть любовь одинокая — когда есть где, есть чем, но не с кем. Есть любовь несчастная — когда есть где, есть с кем, но нечем. И есть любовь философская — когда есть где, есть с кем, есть чем, но зачем?

Вот наша молодёжь сейчас и философствует. Никто не мешает молодому человеку устроиться в швейный цех, а романтично настроенной девушке увлечься ездой по бездорожью. В окружении лиц противоположного пола найти себе пару будет несложно. Проблема в том, что современной молодёжи это просто не нужно. Понятно, что если завтра в дверь одинокому сердцу постучит молодая особа королевских кровей на белом коне, с отличной фигурой и с перспективой миллиардного наследства, ей дадут шанс. Но что-то предпринимать самому, затрачиваться на поиски подходящей пары, строить реалистичные матримониальные планы? Да зачем оно надо! Таити, Таити… нашу молодёжь и здесь неплохо кормят.

2. С точки зрения биологии, лучше всего приспособлены к рождению детей молодые женщины. Однако именно в этом цветущем возрасте, в 18-23 года, они обычно грызут гранит высшего образования.

Так как проблема демографии стала с недавних пор проблемой номер один для наших властей, на эту очевидную проблему тоже обратили внимание. Предсказуемо, решить вопрос захотели самым простым и глупым способом: залив деньгами. В Минтруде подготовили законопроект о 10-кратном увеличении декретных выплат для студенток (ссылка):



Декретные студенткам-очницам повысят на порядок — до 74,9–235,4 тыс. рублей в зависимости от региона. Это следует из законопроекта, который разработал Минтруд по поручению президента. «Известия» ознакомились с документом, подлинность его подтвердил источник, близкий к ведомству. В пресс-службе Минтруда сообщили, что в ближайшее время законопроект разместят для общественного обсуждения. Планируется, что он будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию. Главная новелла — изменение подхода к расчету размера пособия студенток по беременности и родам. Сейчас оно зависит от стипендии. Минтруд предполагает повысить выплаты до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где живет будущая мама. При этом назначение декретных перейдет на федеральный уровень, что позволит субъектам предусмотреть выплаты и из собственных бюджетов. Многие уже это делают. <…>

Еще в прошлом году более 15 регионов или уже ввели или заявили о готовности введения единовременных выплат при рождении ребенка мамами-студентками. Среди них: Вологодская, Ленинградская, Орловская, Самарская, Тульская, Томская, Челябинская области, Хабаровский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ и так далее. Чаще всего регионы готовы предложить обучающимся мамам 100 тыс. рублей, однако есть субъекты, где выплата составит 1–3 млн рублей.

Тут чувствуется привычная недосказанность. Во-первых, снова проигнорированы молодые отцы, которых государство (как всегда) держит на приставном стульчике, категорически отказываясь воспринимать значимой частью уравнения.

Во-вторых, одними только точечными выплатами, тем более в 100-200 тысяч рублей, вопрос не решить. Всё же студентка обычно способна достать калькулятор и подсчитать: на сколько месяцев или недель хватит этих выплат молодой маме.

В-третьих, как только студентка выйдет из декрета и продолжит обучение, ей придётся как-то решать проблему с дневным пребыванием ребёнка. Кое-где при вузах детские сады уже открывают, но это пока лишь единичные случаи: в конце прошлого года таких садов было только 4 на всю Россию.

3. Ещё одна свежая мера по воспитанию молодёжи со стороны государства (ссылка):

С 5 февраля вступает в силу закон о создании института наставничества для работы с трудными подростками, в роли которых могут выступать как отдельные граждане, так и организации, включенные в соответствующие реестры Министерства просвещения. Чтобы стать наставником, потребуется пройти специальную подготовку. Назначать наставника будет комиссия по делам несовершеннолетних с согласия самого подростка и его родителей либо опекуна.

Напоминает систему образования у братьев Стругацких, с той только разницей, что фантасты Стругацкие предполагали, что в светлом будущем добрые и мудрые наставники будут у всех, а не только у трудных подростков.

Вероятно, закон был принят с целью юридически упростить жизнь тем организациям и лицам, которые и без того уже работают с трудными детьми, но их статус до сих пор был недостаточно определён. Пользу такое наставничество может принести огромную: подросткам необходима авторитетная мужская фигура для подражания и наставления на путь истинный, без такой фигуры велик риск их превращения либо в юных преступников, неуправляемых и антисоциальных, либо наоборот, в «маминых пирожков», что для общества, пожалуй, ещё хуже.