Американская антарктическая станция объявила о депортации первых нелегальных иммигрантов

Американская антарктическая станция Амундсен-Скотт объявила, что депортировала военно-транспортным самолётом первую группу нелегальных иммигрантов в количестве 150 человек. Всего будет сделано пять таких рейсов.

В интервью радио IceFM представитель станции Кристиан Свонсон заявил, что избрание Трампа »было вопросом жизни и смерти» – из-за нелегалов заканчивались запасы продовольствия. На вопрос ведущей о том, как вообще на станции оказались иммигранты, собеседник ответил: «Мы не знаем. Возможно, это как-то связано с политикой свободных границ президента Байдена».

– Как только об этом было объявлено, мы в тот же день обнаружили у себя несколько семей, которые плохо владели английским языком, постоянно ругались и даже устроили несколько перестрелок. И со временем ситуация только ухудшалась. Часть из них мы пристроили на работу – мыть полы или помогать на кухне, но остальные толпами шатались по станции весь день. В последние недели мы уже не могли элементарно заснуть из-за криков детей и игры на банджо, но теперь проблема начала решаться, – рассказал Свонсон.

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