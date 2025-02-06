Китай готовится к миссии по изменению траектории полета астероида

В следующем году Китай планирует отправить в космос уникальную миссию с целью изменения траектории астероида 2019 VL5. Этот проект может стать ключевым моментом в защите Земли от потенциальных космических угроз.

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На 8-й конференции IAA по планетарной защите, прошедшей в Вене, были представлены детали этой миссии. Китайские исследователи разработали космический корабль, который будет состоять из двух частей: наблюдателя и ударного элемента. Эти два компонента будут запущены в космос на борту ракеты Long March 3B и направлены к астероиду по различным траекториям.

Ударный элемент столкнется с астероидом, стремясь отклонить его на 3-5 сантиметров. Это может показаться незначительным изменением, но со временем это отклонение может увеличиться до 1000 километров, что существенно для космических масштабов.

После столкновения наблюдательный корабль вернется к астероиду для детального анализа изменений. Кроме того, Китай готовит наземные и космические телескопы для дальнейшего наблюдения за астероидом и оценки эффективности миссии.

Данная миссия также является частью широкого плана планетарной обороны, разработанного Китаем, и включает систему обнаружения астероидов и раннего предупреждения для противодействия угрозам, исходящим от объектов, сближающихся с Землей. Цель удара – проверить возможность защиты нашей планеты от любых опасных космических камней, очень похожих на тот, который погубил динозавров около 66 миллионов лет назад.