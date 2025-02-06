 

Китай готовится к миссии по изменению траектории полета астероида

06.02.2025, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В следующем году Китай планирует отправить в космос уникальную миссию с целью изменения траектории астероида 2019 VL5. Этот проект может стать ключевым моментом в защите Земли от потенциальных космических угроз.

Фото из открытых источников

На 8-й конференции IAA по планетарной защите, прошедшей в Вене, были представлены детали этой миссии. Китайские исследователи разработали космический корабль, который будет состоять из двух частей: наблюдателя и ударного элемента. Эти два компонента будут запущены в космос на борту ракеты Long March 3B и направлены к астероиду по различным траекториям.

Ударный элемент столкнется с астероидом, стремясь отклонить его на 3-5 сантиметров. Это может показаться незначительным изменением, но со временем это отклонение может увеличиться до 1000 километров, что существенно для космических масштабов.

После столкновения наблюдательный корабль вернется к астероиду для детального анализа изменений. Кроме того, Китай готовит наземные и космические телескопы для дальнейшего наблюдения за астероидом и оценки эффективности миссии.

Данная миссия также является частью широкого плана планетарной обороны, разработанного Китаем, и включает систему обнаружения астероидов и раннего предупреждения для противодействия угрозам, исходящим от объектов, сближающихся с Землей. Цель удара – проверить возможность защиты нашей планеты от любых опасных космических камней, очень похожих на тот, который погубил динозавров около 66 миллионов лет назад.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Опрос ВЦИОМ о поддержке СВО

06.02 / В Екатеринбурге отложили открытие Бурбулис-центра из-за расформирования USAID

06.02 / Ультракомпактный домик Baby Box можно собрать всего за 60 минут

06.02 / Удивительные факты о жизни рабов Древнего Египта

06.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Google откажется от расово-гендерных квот

06.02 / Mars Express запечатлел марсианский каньон Aganippe Fossa

06.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Дрононосец “Шахид Бахман Багери”

06.02 / Маск опубликовал документы USAID об украинских биолабораториях, создающих боевых комаров-русофобов

06.02 / Ученые обнаружили растение, способное существовать в суровых условиях Марса

06.02 / Одежда из «умной ткани» соберет солнечное тепло, чтобы согреть вас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика