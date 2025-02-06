В Екатеринбурге отложили открытие Бурбулис-центра из-за расформирования USAID

Торжественное открытие «Центра изучения наследия Геннадия Бурбулиса и демократических реформ 1990-х» в Екатеринбурге отложили на неопределённый срок после расформирования Агентства США по международному развитию (USAID), которое выступало основным спонсором проекта.

– Мы планировали красочное открытие с участием всех выживших младореформаторов, а Анатолий Борисович Чубайс обещал поучаствовать по видеосвязи. Кроме того, он подарил нам подлинные ваучеры со своими автографами, первый приватизированный в России киоск и другие уникальные экспонаты, символизирующие это прекрасное время, – рассказал директор центра Аркадий Штольцер.

Особую ценность представляет интерактивная экспозиция «Беловежская пуща: как это было», где посетители могли бы самостоятельно развалить уменьшенную копию СССР с помощью VR-технологий. Теперь макет придется законсервировать до лучших времён или подарить Высшей школе экономики.

– Без финансирования USAID мы не можем даже запустить наш главный экспонат – говорящего робота-Бурбулиса, который должен был рассказывать школьникам о преимуществах шоковой терапии, – посетовал Штольцер.

В качестве временной меры руководство центра рассматривает возможность перепрофилирования помещения под торговые площади федеральной сети супермаркетов.

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