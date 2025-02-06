 

Mars Express запечатлел марсианский каньон Aganippe Fossa

06.02.2025, 14:20, Разное
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Европейское космическое агентство (ЕКА) представило необычные изображения каньона Aganippe Fossa на Марсе, полученные с помощью аппарата Mars Express. Эти снимки позволяют увидеть уникальные геологические структуры с невиданной ранее детализацией.

Фото из открытых источников / ЕКА

Каньон Aganippe Fossa, протяженностью около 600 километров, представляет собой один из самых впечатляющих канавообразных углублений с крутыми стенами, которые образуются в результате растяжения коры. Для сравнения, знаменитый Большой каньон в США уступает ему по размерам, в то время как самый большой каньон Земли, скрытый под ледниками Гренландии, все же превосходит его, достигая 750 километров в длину.

Снимки, сделанные Mars Express, раскрывают извилистую и изломанную форму Aganippe Fossa, простирающуюся через регион Тарсис — область, известную своими вулканическими образованиями. Среди них выделяется гора Азия, возвышающаяся на 9 километров, и гора Олимп — самый высокий вулкан в Солнечной системе, высота которого 25 километров.

Ученые ЕКА до сих пор пытаются разгадать тайну происхождения Aganippe Fossa. Существует предположение, что каньон мог образоваться в результате вулканической активности, когда магма, прорываясь сквозь кору, вызвала ее растяжение и трещины миллионы лет назад.

Несмотря на свои внушительные размеры, Aganippe Fossa не может сравниться с грандиозными Долинами Маринерис, которые тянутся на 4000 километров вдоль экватора Марса и являются самым большим каньоном в Солнечной системе.


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