Ученые обнаружили растение, способное существовать в суровых условиях Марса

Астробиологи выдвинули удивительную гипотезу: мох Syntrichia caninervis, известный своей способностью выживать в самых суровых условиях на Земле, может стать первым кандидатом для заселения Марса.

Фото из открытых источников

Этот неприметный, но удивительно живучий вид мха, который процветает в пустынях и ледяных пустошах, показал способность выдерживать уровни радиации, смертельные для большинства живых организмов. Его уникальные адаптации позволяют ему не только выживать, но и процветать в условиях, которые многие считали бы непригодными для жизни.

Фото из открытых источников / Syntrichia caninervis

Ученые сравнивают его с тихоходками, микроскопическими существами, известными своей способностью переживать экстремальные условия. Исследователи предполагают, что Syntrichia caninervis может быть даже более устойчивым. Это открытие ставит его в центр внимания как потенциального участника в планах терраформирования Марса.

Терраформирование, процесс преобразования атмосферы и климата планеты для создания условий, пригодных для земной жизни, давно является предметом научной фантастики. Однако с открытием Syntrichia caninervis, исследователи впервые получили реальную надежду на то, что этот процесс может стать реальностью.

Хотя один мох не сможет преобразовать Марс в земной рай, он может стать важной частью экосистемы, которая в конечном итоге сделает Красную планету новым домом для человечества. Возможно, наши потомки будут благодарить этот скромный мох за то, что он проложил путь к звездам.