 

Одежда из «умной ткани» соберет солнечное тепло, чтобы согреть вас

06.02.2025, 12:35, Разное
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Ученые из Университета Ватерлоо в Канаде ведут разработку «умной ткани», способной преобразовывать свет солнца в тепло. Такой материал можно использовать для создания одежды, которая обеспечит комфорт в условиях экстремально низких температур. Разработка базируется на фототермически активных наночастицах полидопамина и полианилина, которые отличаются высокой эффективностью преобразования света в тепло. Кроме того, в состав ткани был включен комплекс красителей, способных менять цвета при нагревании.

В ходе испытаний образец ткани при воздействии солнечного излучения мощностью 600 Вт на квадратный метр нагрелся с комнатной температуры до 53,5 °C всего за 10 минут. При этом цвет ткани изменился с красного на белый, сигнализируя о повышении температуры. После охлаждения ткань возвращалась к исходному цвету. Разработанный материал характеризуется эластичностью и долговечностью. Он способен выдерживать растяжение до 500 % и сохранять тепловые свойства и способность менять цвет даже после 25 циклов стирки.

Несмотря на многообещающие результаты, стоит отметить, что эффективность «умной ткани» напрямую зависит от наличия солнечного света. В ночное время или в помещениях без доступа к солнцу материал не сможет выполнять функции обогрева. Следующим этапом исследований станет оптимизация производства, снижение себестоимости материала и проверка его безопасности для здоровья человека.Источник &#8212 Live Science


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