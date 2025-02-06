Человек с тремя ногами: оптическая иллюзия или реальность?

В Питерборо (Канада) произошло странное событие. В социальных сетях опубликовали видео, где человек, который, казалось бы, обладает третьей ногой.

Фото из открытых источников

Женщина, ожидавшая на железнодорожном переезде, стала свидетельницей этого необычного зрелища.

«На что, черт возьми, я смотрю?» – эти слова повторяла она, не веря своим глазам.

Мужчина, находящийся неподалеку, казалось, имел три ноги, каждая из которых была обута и одета, как если бы это было совершенно обыденно.

Специалисты предполагают, что это могло быть оптической иллюзией, созданной удачным совпадением угла съемки, освещения и положения человека. Однако другие не исключают возможность уникального медицинского состояния или даже хирургического вмешательства.

Пока что личность мужчины и природа его «дополнительной» конечности остаются загадкой. Это событие продолжает вызывать споры среди экспертов и любопытных зрителей, каждый из которых стремится найти ответ на вопрос: «Как это вообще возможно?»