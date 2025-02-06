В Вологодской области запретили продажу цветов 14 февраля

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписал указ «О порядке реализации цветочной продукции 14 февраля 2025 года». Согласно документу, в День святого Валентина на всей территории региона запрещается розничная продажа цветов гражданам.

«Дорогие вологодцы, испокон веков на Руси свои любимых поздравляли в День Петра и Февронии, а 14 февраля нам навязал коллективный запад. Поэтому наш долг не дать отметить чуждый нам праздник деструктивным элементам», – написал губернатор в своём Telegram-канале.

По информации «Вологодской правды», руководство области также рассматривало вопрос о введении запрета на продажу в День всех влюблённых сладостей, мягких игрушек и «других товаров, которые могут быть использованы в качестве подарков». Однако эксперты признали эти меры чрезмерными.

«Всё-таки сладкое и игрушки люди покупают не только в День святого Валентина, но и на день рождения. И ещё на Новый год, кто может себе позволить. Поэтому пока речи о столь радикальных ограничениях не идёт», – сказал источник издания в правительстве Вологодской области.

—