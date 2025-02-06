 

Ученый поделился своими видениями после 7 минут смерти

06.02.2025, 11:25, Разное
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В недавнем посте на Reddit, астрофизик с 40-летним стажем поделился своими впечатлениями от «путешествия на другую сторону» после того, как его сердце остановилось на семь минут.

Фото из открытых источников

В марте этого года ученого госпитализировали с кровоизлиянием в легкие. Во время лечения его сердце остановилось, и на протяжении семи минут он был на грани жизни и смерти. После возвращения к жизни он описал свой опыт как нечто, изменившее его взгляд на смерть.

Мужчина пояснил о трех овальных эллипсах, которые он видел, подвешенных в черном пространстве. Первый эллипс был наполнен изображениями природы, второй представлял собой раскаленное железное кольцо, а третий — красивые облака, напоминающие восход или закат.

Он помнит, как почувствовал запах железа, который, как он позже обнаружил, мог быть вызван запахом крови, присутствующим в его галлюцинациях.

Он добавил: «Теперь я понимаю, что именно тогда у меня случилась остановка сердца. Внезапно сцена прояснилась, открыв третий эллипс, покрытый красивыми облаками светло-розового и голубого цветов, как при самом красивом восходе или закате. Я думаю, именно тогда мое сердце снова забилось. Когда я пришел в сознание, эти три эллипса прочно запечатлелись в моей памяти. Когда несколько дней спустя мне рассказали об остановке сердца и инсульте, все это начало обретать смысл».

Эти видения, как предполагает ученый, были связаны с работой над «Новой астрономией» Иоганна Кеплера и его теории эллиптических орбит планет. Он пытался понять, как Кеплер определил, что орбиты планет эллиптические, а не круговые.

«Это все, что я видел. Ни туннеля света, ни счастливых членов семьи умерших, приветствующих меня. Я думаю, что сновидения и умирание отражают то, что оказывается наиболее доступным в вашем сознании в это время. Ваш разум рассказывает вам историю об этом. Я никогда не боялся во время своего испытания, я был просто бесстрастным наблюдателем», – говорит ученый.

Интересно, что после этого опыта ученый заявил, что больше не боится смерти. Он описывает себя как «бесстрастного наблюдателя» своего опыта и отмечает, что единственным долгосрочным последствием является небольшое снижение объема кратковременной памяти.


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