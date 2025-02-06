Гольфстрим был сильнее во время ледникового периода, выяснили ученые

Двадцать тысяч лет назад на Земле наступил ледниковый период. Ледяные щиты толщиной три километра покрывали большую часть Северной Америки, Скандинавии и Британских островов. Концентрация парниковых газов была намного ниже, температура на планете была на 6°C холоднее, а уровень моря опустился на 120 метров ниже, обнажив сушу, которая и сегодня находится под водой. Из Франции в Лондон можно было бы дойти пешком через Доггерленд или из РФ на Аляску через Берингию.

Фото из открытых источников

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило неожиданный факт: Гольфстрим, который несет теплую воду на север через Атлантику, был сильнее и глубже во время последнего ледникового периода, чем сегодня. Это открытие стало результатом работы палеокеанографов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, стремившихся понять, как вели себя океаны в прошлом, чтобы предсказать возможные изменения климата в будущем.

Сегодня теплая соленая вода из Мексиканского залива течет на север как часть Гольфстрима, поддерживая мягкий климат Западной Европы. Когда поверхностные воды проходят к северу от Исландии, они теряют тепло, увеличивают свою плотность и опускаются, образуя глубоководье. Этот процесс запускает глобальную глубоководную конвейерную ленту, соединяющую все океаны мира и медленно перемещающую тепло по планете.

Ранее исследователи считали, что атлантическая меридиональная перевернутая циркуляция, включающая Гольфстрим, была слабее в периоды экстремальных холодов. Теоретически, увеличение морского льда в Арктике уменьшило бы количество воды, опускающейся с поверхности в глубины океана, замедляя глобальный глубоководный конвейер.

Новое исследование показало, что Гольфстрим был намного сильнее и глубже во время последнего ледникового периода, несмотря на холодный климат и наличие огромных ледяных щитов. Исследователи считают, что ледниковый климат привел к усилению Гольфстрима. Сильные ветры над Северной Атлантикой способствовали усилению течения, несмотря на уменьшение количества воды, опускающейся в глубины океана.

Для реконструкции циркуляции океана в последний ледниковый период исследователи использовали керны морских отложений, представляющие собой длинные трубки ила со дна океана. Керны содержали ил, накопившийся за последние 25 000 лет, и были извлечены из нескольких мест вдоль восточного побережья США. Измеряя размер зерен осадка и химический состав раковин фораминифер, исследователи смогли определить силу и глубину Гольфстрима в прошлом.

Результаты исследования показывают, насколько Гольфстрим и система атлантических течений чувствительны к изменениям силы ветра и талой воды с ледяного покрова Гренландии. Климатические модели предсказывают ослабление Гольфстрима в 21 веке, что приведет к повышению уровня моря вдоль восточного побережья США и малому глобальному потеплению в Европе.

Исследование подчеркивает необходимость точного понимания различных течений в Атлантике и их реакции на изменение климата. Влияние антропогенного изменения климата на климатическую систему требует детального анализа и учета специфических последствий для разных регионов.