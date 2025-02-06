Женщина ростом 2,26 метра ищет парня и уверенность в себе

В китайской провинции Хэйлунцзян живет 25-летняя Сяо Май, чья история привлекла внимание миллионов людей по всему миру. Сяо Май, обладающая впечатляющим ростом 2,26 метра, столкнулась с необычными трудностями в поиске подходящего партнера. Однако, благодаря поддержке своей матери и силе социальных сетей, она нашла способ преодолеть свои страхи и обрести уверенность в себе.

Фото из открытых источников

Несколько месяцев назад Сяо Май опубликовала в Сети короткий ролик о себе, который быстро стал популярным. В видео, снятом по инициативе ее матери, Сяо Май показала не только свои физические данные, но и моменты из повседневной жизни. Мать девушки обратилась к зрителям с просьбой помочь найти подходящего парня для своей дочери. Видео мгновенно стало популярным, и вскоре незнакомцы начали приезжать к их дому в Хэйлунцзяне, чтобы познакомиться с Сяо Май.

История Сяо Май впервые попала в заголовки новостей в Китае в апреле, когда девушка впервые опубликовала видео. Несмотря на первоначальную неловкость перед камерой, Сяо Май и ее мать продолжили загружать фотографии и видео, и со временем девушка стала чувствовать себя более комфортно. Незнакомцы со всей страны приезжают, чтобы познакомиться с ней, и хотя не все они потенциальные женихи, Сяо Май и ее семья всегда рады гостям.

«Сначала я была сбита с толку, когда незнакомцы приходили в мой дом, но постепенно я обнаружила, что они с большим энтузиазмом помогали мне находить хороших мужчин отовсюду», – пояснила Сяо Май в интервью Тутяо. Она добавила, что доброта людей помогла ей стать более уверенной в себе.

Сяо Май всегда была выше своих сверстников. В детстве она стала звездой школьной баскетбольной команды, но из-за травмы ей пришлось бросить спорт. Она все еще продолжала расти, что создавало множество неудобств в повседневной жизни. Однако, благодаря поддержке матери и доброте незнакомцев, Сяо Май смогла преодолеть свои комплексы и обрести уверенность в себе.

Мать Сяо Май сказала, что основной причиной, по которой она поощряла свою дочь продвигать себя в Интернете, было повышение ее уверенности в себе.