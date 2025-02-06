«Железный человек» по-китайски: чем обернулась попытка подражания супергерою

В попытке подражать знаменитому супергерою Железному человеку, житель по фамилии Цзян из Ухани, провинция Хубэй, вызвал бурю эмоций и смеха в социальных сетях. 23 июня промышленный взрыв разметал в разные стороны металлические осколки, некоторые из которых застряли в его бедре. Об этом пишет scmp.com.

Фото из открытых источников / Кадр из фильма «Железный человек» (2008)

Вместо того чтобы немедленно обратиться за медицинской помощью, Цзян решил последовать примеру Тони Старка из первого фильма о Железном человеке. Вдохновленный сценой, где Старк использует электромагнит для извлечения шрапнели, Цзян попытался повторить этот трюк с помощью сильного магнита. Однако, как и следовало ожидать, его попытка провалилась.

Металлические осколки, застрявшие в бедре Цзяна, вызвали острую боль и оставили отчетливо видимые отверстия в его плоти. Попытка использовать магнит только усилила его страдания, и в конечном итоге Цзян был вынужден обратиться за неотложной помощью в больницу Ухань Пурен.

Команда микрохирургов успешно удалила четыре металлических осколка и восстановила поврежденные мышцы, связки и нервы. Пэн Ханьшу, директор отделения микрохирургии рук и стоп больницы, предостерег людей от копирования действий Цзяна. Он подчеркнул, что использование магнита для удаления металла вряд ли будет успешным и может привести к дополнительным травмам.

«В таких авариях не пытайтесь вслепую справиться с этим самостоятельно. Рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью в соответствующее медицинское учреждение», – сказал Пэн в интервью Jimu News.

Попытки Цзяна изобразить из себя супергероя вызвали много смеха в социальных сетях материковой части Китая. Один из пользователей написал: «Если бы этот метод сработал, больницы прекратили бы работу».

Другой добавил: «Человеческое тело не похоже на картон или дерево. Плоть закрывается и заживает сама по себе. Она не останется открытой, если вы воспользуетесь магнитом. Просмотр слишком большого количества телешоу может спутать реальность».

Третий пользователь задался вопросом: «Пути входа и выхода одинаковы? Если нет, используя этот метод, вы, по сути, пропускаете металл через ногу в разных направлениях».

Четвертый человек, используя традиционную китайскую поговорку, отметил: «Такой медицинский гений. Но мудрого человека может погубить его собственная мудрость».

В общем история Цзяна лишний раз показала, что реальная жизнь и художественная литература часто далеки друг от друга. В следующий раз, когда кто-то решит подражать супергерою, возможно, стоит сначала подумать о последствиях.