Загадочные НЛО: Внеземные существа следят за нашими ядерными объектами?

Ученые и исследователи НЛО выдвинули необычную теорию, объясняющую, почему неопознанные летающие объекты часто замечают вблизи ядерных объектов и высокоскоростных самолетов. Согласно их выводам, внеземные существа могут быть обеспокоены нашими оборонительными возможностями и потенциальной угрозой ядерного уничтожения. Об этом пишет Irish Star.

Фото из открытых источников

Исследователи тщательно изучили многочисленные наблюдения НЛО за последние десятилетия и выявили интригующую закономерность. Они подчеркивают возможную связь между наблюдениями на ядерных объектах и активностью НЛО. В поддержку этой теории приводятся несколько примеров, включая шарообразный объект, замеченный недалеко от Конкорда, и неопознанный диск, который, казалось, следовал за эскадрильей истребителей.

Одним из наиболее известных случаев является непроверенное наблюдение НЛО возле Конкорда, которое вновь появилось на канале Reddit об НЛО. В рекламе British Airways 1976 года можно наблюдать шарообразный НЛО, приближающийся к самолету, который затем улетел. После катастрофы в лаборатории Фукусима в Японии свидетели рассказали Netflix в документальном сериале Encounters, что НЛО спасли их, снизив уровень радиоактивности, а другой эксперт заявил, что НЛО предотвратили ядерную войну.

Несколько мерцающих белых шаров наблюдали очевидцы над заводом после ядерной катастрофы в 2011 году и, казалось, спустились в лабораторию, а затем вылетели из нее. На платиновом юбилее королевы в июне 2022 года монарха отпраздновали демонстрацией девяти истребителей, выпускающих струи дыма красного, белого и синего цветов Юнион Джек. Пользователи Reddit быстро заметили неопознанный диск рядом с реактивными двигателями, но четкого объяснения так и не предоставили.

Старший сержант ВВС США в отставке Ларри Хэнкок и аналитик данных, связанный с гарвардским проектом Galileo по поиску НЛО Иэн Порритт, провели новое исследование, показывающее, что необычная активность вокруг ядерного оружия и объектов развивалась с течением времени. Исследования показывают, что изначально НЛО проявляли интерес к производству ядерного оружия, но теперь их часто видят вокруг шахт и баз бомбардировщиков.

Когда в 1960-х годах был создан новый арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), НЛО стали «гораздо более навязчивыми», приближаясь к базам МБР.

Порритт добавляет: «У них очень низкая высота, они проникают за периметры безопасности базы».

Существует также теория, что НЛО на самом деле «отключают» ядерное оружие – с 60-х годов военные США неоднократно сообщали об этом.

В своем последнем исследовании Хэнкок и Порритт приходят к выводу: «Заметные неопознанные воздушные явления, военные вторжения и вмешательство в работу оружейных объектов были задокументированы в серии инцидентов в 1967 году (авиабаза Мальмстром) и 1975 году (авиабазы Лоринг и Мальстрем), когда по крайней мере один полет 10 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) был официально зарегистрирован как необъяснимо вышедший из состояния боевой готовности».

Исследование основано на рассказе бывшего офицера ВВС США по запуску МБР Роберта Саласа, которому AARO поручило собрать информацию после того, как он сообщил, что оранжевый летающий диск вывел из строя 10 боеголовок на базе ВВС Мальмстрем в Монтане в 1967 году. Впоследствии Управление специальных расследований ВВС заставило его подписать соглашение о неразглашении информации об инциденте. Салас не единственный, кто делает подобные заявления. В 2000 году первый лейтенант ВВС США Роберт Джейкобс также утверждал, что был свидетелем этого в 1964 году, но ему было приказано больше не обсуждать предполагаемую встречу.

Бывший руководитель Программы Advanced Aerospace Threat Identification Program Луэ Элизондо ранее заявлял, что «кажется, существует большая корреляция» между наблюдениями НЛО и ядерными объектами.

Независимый исследователь Роберт Хастингс в 2010 году заявил: «Рассекреченные документы правительства США и свидетельские показания бывших или отставных военнослужащих США, вне всякого сомнения, подтверждают реальность продолжающихся вторжений НЛО на объекты ядерного оружия».

Эти исследования и свидетельства заставляют задуматься о природе и целях НЛО. Возможно, внеземные существа действительно следят за нашими ядерными объектами, чтобы предотвратить возможные катастрофы.