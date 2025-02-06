Мнение: Момент ДипСика, «шоковая терапия» Трампа и уравниловка против конкуренции

1. На Западе сравнивают появление китайской нейросети ДипСик со знаменитым «моментом Спутника», когда в 1957 году внезапный выход Советского Союза в космос поверг американцев в глубокий шок. Опередив США на первых этапах космической гонки, СССР заставил американцев засомневаться в эффективности своей образовательной, научной и инженерной систем. Нечто подобное некоторые ждут и сейчас (ссылка):



«DeepSeek — это «момент спутника» в области искусственного интеллекта», – Марк Андриссен, совладелец венчурного фонда Andreessen Horowitz.

«Релиз DeepSeek, ИИ от китайской компании, должен стать для наших отраслей сигналом к пробуждению, свидетельствующим о том, что нам нужно быть максимально сосредоточенными на конкуренции и победе», – Дональд Трамп, президент США.

Достижения китайской образовательной системы известны. Китайские родители стоят за спинами своих детей с линейкой в руках и принуждают усердно учиться — вот как еврейские мамы, с той только разницей, что китайцев 1400 миллионов, то есть в 100+ раз больше, чем евреев. Цитирую Павла Дурова:

После успеха китайского стартапа DeepSeek многие удивляются тому, как быстро Китай догнал США в области искусственного интеллекта. Однако прогресс Китая в области алгоритмической эффективности не возник из ниоткуда. Китайские школьники уже давно опережают других по математике и программированию на международных олимпиадах.

Полагаю, что всё это — одна большая ошибка. Во-первых, власти США в конце 1950-х и в 1960-е годы влили в образование и науку гигантские по тем временам средства. Ничего не вышло: массовая образовательная система США всё ещё очень слаба, и Америка уже долгие десятилетия выезжает на массовой скупке учёных и инженеров за рубежом.

Во-вторых, китайская нейросеть ДипСик не является чем-то особенным. Слухи о безумно эффективной оптимизации ДипСика сильно преувеличены. Китайцы, по сути, просто повторили одну из разработок американцев, хотя те думали, будто опережают всех иностранцев на несколько корпусов.

Если американцы снова вобьют кучу денег в свои школы с университетами… ну что же, в прошлый раз они получили на выходе стаи кровожадных леваков, которые превратили крепкого дядю Сэма в больного перверта со склонностью к самоповреждению. Не факт, что на этот раз они получат лучший результат.

2. Кримсональтер, комментируя начатую Трампом торговую войну против Канады и Мексики, указывает (ссылка), что Трамп пошёл на резкое повышение таможенных тарифов специально, чтобы причинить боль в том числе и самим американцам. Возможно, в этом и состоит план Трампа — вынудить американцев встать с дивана, повесить замок на свой двухдверный холодильник и начать производить товары внутри страны, вместо того чтобы по дешёвке закупать их у Китая (в том числе через посредство Канады и Мексики). Этакая «шоковая терапия» в исполнении Трампа: не удивлюсь, если дух Егора Тимуровича сейчас одобрительно смотрит на Дональда Трампа из котла.

Возможно, импортозаместить простые товары типа бобовых консервов или лопат американцы смогут быстро. В конце концов в США хоть и приболевший, но всё же капитализм, так что выстраивать работу экономики с отрицательных величин, как нам пришлось в 1990-е годы, американцам не придётся.

Однако соревноваться с Китаем в производстве технологически продвинутых товаров Трампу будет сложно. Трамп только-только начал чистку образовательной системы США, и первый эффект следует ожидать никак не ранее следующего срока Трампа, при этом, как я указал выше, успех ему даже близко не гарантирован. Из этого следует, что найти нужное число инженеров прямо сейчас Трампу негде, а восстановить производство без инженеров, чтобы «Сделать Америку Великой Снова», навряд ли получится.

3. Виктор Мараховский берёт наших леваков за волосы и тычет в факт, который те упорно не хотят замечать. А именно — успех Китая обусловлен в первую очередь суровой капиталистической конкуренцией, то есть тем, что ресурсы там выдают не тем, кто сильнее страдает или ближе дружит с начальством, а тем, кто побеждает в честном соревновании за них. Цитирую (ссылка):

Сейчас вот Поль дю Ров написал пост против уравниловки в оценке знаний, приписав успешность китайского успеха «системе среднего образования Китая, поощряющей жёсткую конкуренцию среди студентов, принцип, заимствованный из высокоэффективной советской модели, [в то время как] большинство западных школ не поощряют конкуренцию, запрещая публичные объявления оценок и рейтингов учеников».

Так вот, … [отечественные левые блогеры] цитируя Поля, буквально выделяют жирно слово СОВЕТСКОЙ. И потом ещё добавляют, для верности:

«Когда очередной идиот поднимет лапку на советское образование – просто вспомните этот момент».

Но не выделяют слова «жёсткую конкуренцию», потому что жёсткая конкуренция – это капитализм какой-то, это целевой аудитории не зайдёт.

…Это очень, очень, очень большая проблема, ув. друзья. У нас во всём мире так, но и в нашей ув. стране в частности – имеется целая армия алчных дятлов, которые, тем не менее, точно знают, от каких ключевых слов, картинок и сигналов у их целевых аудиторий выделяется слюна, а от каких глаза наливаются кровью. И эксплуатируют этот ресурс, заранее зная: их целевая аудитория мозг не включит.

И они смогут сколько угодно требовать восстановления СОВЕТСКИХ практик на основании успеха китайского миллиардера-стартапера, плода жёсткой конкуренции, а в свободное время петросянить бесконечно про «рыночек порешал», «а чо, это капитализм» и требуя по факту уничтожить конкуренцию.

Китайцы говорят, что они и вправду многое заимствовали из советского образования, особенно технического. Только заимствовали китайцы не чудодейственную советскую систему образования (которая в основе своей мало отличалась от европейской и американской), а конкретные технические знания и опыт конкретных специалистов, которых Советский Союз отправлял после Войны на подмогу коммунистическому «младшему брату».