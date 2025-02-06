Проект Breakthrough Listen: Новые технологии в поиске инопланетной жизни

Проект Breakthrough Listen, запущенный в 2016 году при поддержке покойного профессора-физика Стивена Хокинга, продолжает удивлять мир своими амбициозными целями. Этот проект, направленный на поиски признаков инопланетных «техносигналов» в глубоком космосе, считается самым масштабным поиском внеземного разума из когда-либо предпринятых.

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Проект Breakthrough Listen, на который потрачено более 100 миллионов долларов, использует самые современные телескопы для исследования космоса в поисках доказательств того, что мы не одиноки во Вселенной. На своей ежегодной конференции, прошедшей на этой неделе, группа астрономов представила ряд новых технологий и нововведений, которые могут изменить подходы в поисках инопланетной жизни.

«Существуют удивительные технологии, которые находятся в стадии разработки, такие как строительство новых огромных телескопов в Чили, Африке и Австралии, а также разработки в области искусственного интеллекта», – отметил научный сотрудник проекта Стив Крофт. «Они изменят то, как мы ищем инопланетные цивилизации».

Среди новых телескопов выделяются массив квадратных километров, состоящий из сотен отдельных радиотелескопов, и обсерватория Веры Рубин в Чили. Последняя, после ввода в эксплуатацию, сможет фотографировать все ночное небо сразу и обнаруживать бесчисленное количество новых звезд и галактик.

До сих пор исследователи ограничивались поиском сигналов, намеренно посылаемых инопланетянами, чтобы объявить о своем существовании. Однако новые методы будут настолько чувствительными, что впервые позволят обнаруживать непреднамеренные передачи.

«Мы сможем обнаруживать радары в аэропортах пришельцев или мощные телевизионные передатчики – что-то в этом роде», – добавил Крофт.