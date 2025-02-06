Мнение: Письмо: “Стараться бесполезно”

Вот иллюстрация к посту про установки рапунцелей, которые мешают им в отношениях.

1. Значимость (собственная) неизменна

То есть “если любит, будет любить всегда” и “если разлюбил, значит не любил” и “если не любит, то уже и не полюбит”.

Это установка на пассивность и безвольность (внешний локус), но эта же установка – на корону.

2. Значимость (собственная) должна быть очень высока

То есть “если любит, должен быть на все готов” и “Любовь должна быть с самой большой буквы, иначе это не любовь”.

Значимость там и там собственная имеется в виду, значимость партнера не в фокусе, поэтому рефлексия плохая.

Давайте посмотрим, как у автора последнего письма в новом письме обе установки мешают изменениям.

tratata_tat

Ещё раз доброго времени суток, уважаемая Эволюция.

Вы разобрали моё письмо: https://evo-lutio.livejournal.com/1717943.html .

Спасибо большое за разбор!

Подскажите, пожалуйста, есть ли какие – то возможные варианты действия у меня в данной ситуации?

Получается, нужно принять небольшую свою значимость для парня, и так как вряд ли у меня получится её увеличить, – спокойно расстаться?

(Видите, едва ДБ сомневается в своей высокой значимости, она сразу начинает превращаться в ОШ и хочет “спокойно расстаться”. А почему бы не учесть свои ошибки и не сделать свою значимость выше? Ведь и без разбора ей было ясно, что динамика так себе, женитьбу ей не предлагают. Разбор наш мог бы помочь увидеть, как сделать свою значимость повыше, а динамику поживей. Но нет. Либо он “горит”, либо “не горит” и тогда надо “спокойно расстаться”, других вариантов нет)

Тогда я не понимаю – зачем он со мной, если может найти себе девушку, которую по-настоящему полюбит? Получается – я временный аэродром, как ни грустно это было бы осознавать.

(Здесь спор короны и шкуры. “Не может быть, – говорит корона. – Он бы не тратил столько времени, не будь любви”. “Временный аэропорт”, – говорит шкура и зовет бежать в ночь. В споре между короной и шкурой должен побеждать здравый смысл. То, что человек с вами, не означает большой любви. То, что нет большой любви, не означает, что вас презирают и используют. Кроме большой любви бывает еще любовь средненькая и маленькая)

Получается – всё, что я делаю/пытаюсь делать – всё не то, выходит что и стараться бесполезно. ( Это моя ученица?… Я вроде и вижу иногда баги, а как избавиться – ума не приложу. Всё упирается в корону, как ни крути).

Думаю, что многие комментаторы напишут, что конечно, всё бесполезно, если не снять корону. ( Вроде вижу баг – Штурман, а толку-то? )

(Снять корону – это перестать себя считать умней партнера, лучше, чище, а начать прислушиваться к нему и уважать. Это же поможет и баги уменьшить, а значит и значимость поднять. Возьмите, друзья, диалог из прошлого письма автора и опишите конкретней, что она делала не так и как надо было, где корона у нее и как снять, где баги у нее и как убрать. Поконкретней, попроще опишите ей)

Но я правда пытаюсь к этому идти. Но не понимаю, почему не получается. Я перечитала все статьи про корону на десять раз, и у меня не получается… Я уже давно не читаю статьи про хищников и рыбалку, специально их не ищу, как раньше, стараюсь сосредотачиваться на локусе и короне. ( Но выходит, видимо, через жопу у такой «одаренной» ученицы, как я.)

В моей ситуации снять корону – это трезво посмотреть, что нет предложения брака через 1,5 года, значит значимость низковатая, принять это и уйти, освободив от себя человека?

(Видите, почему такие как автор не могут ни найти у себя корону, ни снять ее? Им кажется, что сняв корону, придется сразу же уйти. То, что можно снять корону и перестать разговаривать с партнером сверху, навязывать ему свое мнение, свои вкусы, переделывать его и перевоспитывать, они не понимают. Для них корона – это только “горит или не горит”)

Допустим я уйду, а дальше что? Никакой принц не появится, и не будет меня любить так, как в моём воображении.

(Выход один – снять корону. Это я логически понимаю, но на практике не выходит, похоже. Но проблема в вся в том, что другого выхода то и нету.)

Тогда что – насиловать собой человека, оставаясь рядом с ним ?– спросят комментаторы, наверное.

Я не знаю – честно.

(Комментаторы в голове автора собрались и требуют, чтобы она срочно ушла от своего партнера, а она отбивается от них)

Неужели правда – я не сделала ни одного нормального поступка? Когда он не подарил подарок на Новый Год, я была к этому готова, и сказала ему, что мне самое важное, чтобы мы всегда были вместе. Он тоже так говорит… Возможно, чтобы при расставании вся ответственность была на мне?

Как мне быть?… После обещаний своих о том, что хочу быть с ним всегда – вот так взять и уйти? Как будто бы это косяк.

Но я помню, что нам, ДБ – рапанам, косяки обычно мерещатся, или они не так значительны, и мы готовы на всё, лишь бы не видеть своего слива.

(“Уйти или не уйти” решает автор вопрос. Почему-то она не решает вопрос “Перестать продавливать свое мнение” или “начать делать что-то в быту”. Нет, она решает вопрос: уйти или остаться. Как думаете почему?)

Возможно, если я уйду, главное, что произойдёт – это прекратится слив, а косяк со временем нивелируется сам.

А может – это всё – вообще мой ЗВ, что я такая гордая сама уйду, а на самом деле, парень может и рад будет, и сам подумывает о таком варианте…

Еще меня от ухода останавливает, наверное, и то, что я цепляюсь очень за то малое, что есть, и та боль, которая будет, если я потом увижу его вместе со своей подругой, которая ему нравится, и с которой возможно будет всё – и брак, и детишки, всё о чём я так мечтала.

(Можно поговорить с героем откровенно и спросить, что ему нравится, а что не очень. Не давить щипцами и не тянуть признания и обещания, а попробовать узнать реальные желания его. А дальше прикинуть, есть ли возможность эти желания его учесть или нет. Вот это будет шаг к улучшению отношений. А мстительные мысли: “остаться или уйти” и ревность к подруге – все это мимо КП)

Спасибо большое, что прочитали.