 

Самый быстрый в мире робот-строитель из Австралии прибыл во Флориду

05.02.2025, 20:30, Разное
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Роботизированный грузовик Hadrian X, оснащенный телескопической стрелой длиной 32 метра, только что прибыл из Австралии во Флориду. Этот инновационный робот-строитель готовится к возведению до 10 домов. Об этом сообщает New Atlas.

Фото из открытых источников

Hadrian X с манипулятором для укладки кирпича были разработаны робототехнической компанией FBR, которая впервые представила свой прототип в 2015 году. Эта машина способна построить полноразмерный дом всего за два дня. В прошлом году FBR продемонстрировала обновленную версию Hadrian X, которая может укладывать до 500 кирпичных блоков в час.

Прибытие Hadrian X во Флориду стало возможным благодаря совместному предприятию FBR и CRH Ventures Americas, Inc, дочерней компании CRH plc, одного из крупнейших поставщиков бетонных блоков в США.

Фото из открытых источников

Планируется, что робот-строитель сначала пройдет приемочные испытания на объекте в Форт-Мейерсе (Флорида) чтобы продемонстрировать свои возможности. Если все пройдет успешно, Hadrian X построит от пяти до 10 одноэтажных домов в рамках демонстрационной программы.

«Мы рады выйти на новый международный рынок, чтобы продемонстрировать возможности нашей технологии и приступить к реализации нашего плана масштабирования при финансовой и операционной поддержке одного из мировых лидеров в производстве строительных материалов», – сказал управляющий директор FBR Майк Пивак.


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