Для отдыхающих в Анапе организовали массовые автобусные туры на Азовское море

Мэрия Анапы организовала программу «Пусть всегда будет море» для отдыхающих – в её рамках взяты в аренду несколько десятков автобусов, которые скоро выйдут на рейсы до Азовского моря.

Чиновники напомнили: Анапа всегда была морским курортом и не собирается отказываться от этого статуса.

«Достаточно провести час в комфортабельном автобусе и вы окажетесь на берегу тёплого и неглубокого моря, где спокойно можно купаться и загорать. Всё, чем всегда славилась Анапа», – сказали в мэрии.

С началом курортного сезона автобусы будут выезжать к Азовскому морю с автовокзала каждый день в 06:00. С собой обязательно нужно брать пляжный зонтик и запас воды и еды на весь день – туристов отвезут на дикий пляж, а назад заберут только поздно вечером.

«Количество автобусов ограничено, поэтому покупайте билеты заранее. Или, если есть личный автомобиль, то можете поехать сами. Но на самом деле не обязательно жариться на берегу каждый день – тех, кто останется в городе ждет много интересного. К лету построим почти десяток казино, несколько развлекательных парков, гоночную трассу и ипподром», – заверил заместитель мэра.

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