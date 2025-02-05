 

Загадка древней чумы: как эпидемия изменила судьбу неолитических фермеров

05.02.2025, 19:30, Разное
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Недавние археологические исследования раскрыли одну из самых мрачных страниц истории неолитических фермеров Северной Европы. Около 5200 лет назад бушующая чума уничтожала целые семьи и оставляла следы в ДНК людей.

Фото из открытых источников / Дольмен ла Рош-о-Фе, Франция / Неолит

Исследовательская группа под руководством Стивена Шеннана проанализировала останки 108 скандинавских людей эпохи неолита, найденных в восьми «мегалитических» гробницах в Швеции и одной в Дании. Результаты оказались шокирующими: у 17% исследованных останков была обнаружена бактерия чумы Yersinia pestis. Более того, было выявлено три различных штамма чумы, из которых последний оказался наиболее вирулентным.

Чума распространялась среди населения в три волны на протяжении 120 лет. Первые две волны были относительно небольшими, но третья оказалась более разрушительной. Несмотря на это, ни у кого из исследованных не было гена, который обеспечивал передачу инфекции через блох, как это было во время Черной смерти в средневековой Европе.

Исследователи предполагают, что обширное распространение чумы могло стать одной из причин значительного сокращения численности населения эпохи неолита в Европе. Археологические данные свидетельствуют о резком уменьшении количества памятников, датированных радиоуглеродным анализом, а также о восстановлении лесов на территориях, ранее использовавшихся для сельского хозяйства.

Земледелие было завезено в южную Скандинавию около 6000 лет назад иммигрантами из современной Турции. Численность фермеров быстро росла, достигнув пика примерно 5600 лет назад, но затем начала сокращаться. К моменту появления чумы численность населения уже была на минимуме, но эпидемия могла сыграть важную роль в дальнейшем снижении.

Интересно, что аналогичные процессы происходили и в Британии. Земледелие было введено иммигрантами около 6000 лет назад, и численность населения достигла пика через 400 лет, а затем начала снижаться. Первые свидетельства чумы в Британии датируются примерно 4000 годами назад, что совпадает с прибытием новых иммигрантов с востока.

Хотя сокращение численности населения не вызывает сомнений, вопрос о том, была ли чума основной причиной, остается открытым. Возможные объяснения включают вспышки насилия и похолодание климата, но роль эпидемий в этом процессе требует дальнейшего изучения.


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