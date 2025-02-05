 

Учёные научили компьютер говорить «силой мысли»

05.02.2025, 17:30, Разное
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Учёные из Тель-Авивского университета и медицинского центра Ихилов совершили прорыв в области нейротехнологий. Впервые в истории они продемонстрировали возможность речи с помощью «силы мысли». Результаты эксперимента, проведённого под руководством доктора Ариэля Танкуса и доктора Идо Штрауса, опубликованы в журнале Neurosurgery.

Фото из открытых источников

В ходе эксперимента участник представлял, что произносит два слога. Электрические сигналы, генерируемые его мозгом, передавались на компьютер, который затем озвучивал эти слоги. Этот процесс начался с записи мозговой активности при произнесении определённых слогов. Затем компьютер обучили распознавать эти сигналы, и участник представлял, что произносит эти звуки. Компьютер успешно воспроизвёл заранее записанные звуки.

Эти результаты вселяют надежду в людей, которые не могут говорить вследствие некоторых заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз (БАС), инсульт или травмы мозга. Теперь у них появилась реальная возможность вновь обрести способность говорить.

Ученые считают, что данное исследование открывает возможности в области коммуникации для людей с тяжёлыми нарушениями речи. Они надеются, что в будущем эта технология станет доступной для широкого круга пациентов и значительно улучшит качество их жизни.

Учёные продолжают работать над усовершенствованием этой методики.


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