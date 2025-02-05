На «Плесецке» состоялся первый в этом году запуск

Сегодня на стартовой площадке космодрома «Плесецк» под Архангельском был осуществлен первый в этом году старт — в космос отправилась ракета-носитель модели «Союз-2.1в», относящаяся к легкому классу. Запуск успешно выполнили подразделения российских ВКС.

«Союз-2.1в» вывел на заданную орбиту ряд космических аппаратов, которые будут работать в интересах российского военного ведомства. По понятным причинам их конкретное назначение и целевая орбита не раскрываются, также, как и не было предварительной информации о подготовке старта.

Напомним, архангельский «Плесецк» является самым северным в мире космодромом, который стал активно эксплуатироваться после того, как практически были прекращены запуски с астраханской площадки Капустин Яр.

В свою очередь легкий «Союз-2.1в» стал удачной модификацией на менее удачного семейства носителей «Союз». От «Союз-2.1б» он отличается отказом от боковых блоков и наличием основного маршевого двигателя НК-33А с подруливающим РД-0110Р. При необходимости на «Союз-2.1в» дополнительно устанавливается разгонный блок «Волга».