 

На «Плесецке» состоялся первый в этом году запуск

05.02.2025, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня на стартовой площадке космодрома «Плесецк» под Архангельском был осуществлен первый в этом году старт — в космос отправилась ракета-носитель модели «Союз-2.1в», относящаяся к легкому классу. Запуск успешно выполнили подразделения российских ВКС.

«Союз-2.1в» вывел на заданную орбиту ряд космических аппаратов, которые будут работать в интересах российского военного ведомства. По понятным причинам их конкретное назначение и целевая орбита не раскрываются, также, как и не было предварительной информации о подготовке старта.

Напомним, архангельский «Плесецк» является самым северным в мире космодромом, который стал активно эксплуатироваться после того, как практически были прекращены запуски с астраханской площадки Капустин Яр.

В свою очередь легкий «Союз-2.1в» стал удачной модификацией на менее удачного семейства носителей «Союз». От «Союз-2.1б» он отличается отказом от боковых блоков и наличием основного маршевого двигателя НК-33А с подруливающим РД-0110Р. При необходимости на «Союз-2.1в» дополнительно устанавливается разгонный блок «Волга».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / DeepSeek: «Если бы Россия после 1985 года не отказалась от плановой экономики, сегодня её доля в мировом ВВП составляла бы 43%»

05.02 / Искусственный интеллект уже «добрался» до Марса

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Кокаиновые фантазии

05.02 / Людям с лишним весом необходимо больше витамина С: показало исследование

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Обогащающая война

05.02 / Компания из Новосибирска увеличит инвестиции в машиностроительный завод в Подмосковье до 750 млн рублей

05.02 / В Ирландии обнаружили неизвестный вид зомби-грибка

05.02 / Россиян, которые часто жалуются на соседей, будут штрафовать за недоброжелательность

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Google поддерживает применение ИИ в военной сфере

05.02 / Крошечные лопасти на фюзеляже транспортных самолетов сэкономят ВВС США миллионы долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика