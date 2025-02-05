DeepSeek: «Если бы Россия после 1985 года не отказалась от плановой экономики, сегодня её доля в мировом ВВП составляла бы 43%»

Мощнейшая на сегодняшний день модель искусственного интеллекта DeepSeek смоделировала экономику России в случае, если бы в период Перестройки страна не отказалась от плановой экономики и социалистической формы хозяйствования.

Согласно оценкам нейросети, по состоянию на 2025 год Россия занимала бы первое место по абсолютному ВВП в мире и уступала только Люксембургу по этому показателю на душу населения.

Нейросеть спрогнозировала развитие экономики, которая в условиях неукоснительного следования инструкциям Госплана смогла бы преодолеть дефицит товаров первой необходимости, справиться с ростом цен и уже к 1991 году выйти на стабильный рост по 9-11 процентов в год. Доля России в мировой торговле, особенно в высокотехнологичных секторах, согласно оценке DeepSeek, сравнялась бы с США в середине 2000-х.

Из-за того, что финансовый кризис 2008 года никак бы не повредил социалистической плановой экономике, но подорвал финансовые возможности США и Евросоюза, уже в 2012 году Россия бы обогнала США и Китай по показателям ВВП, а к началу 2025 года – доминировала бы в мировой экономике, превратившись в крупнейший производственный центр с долей мирового ВВП около 43 процентов. ВВП по ППС на душу населения составляло бы $137 тысяч в год, что лишь на полторы тысячи меньше, чем в герцогстве Люксембург, где численность населения в сотни раз меньше.

– Искусственный интеллект невозможно обмануть и задурить ему голову госдеповской пропагандой, – прокомментировал выводы нейросети академик Сергей Глазьев. – Только чёткое следование пятилетним планам, консолидация экономики под чутким надзором государства и отказ от капиталистических форм хозяйствования способны привести к экономическому процветанию. Те, кто отступил от идей Маркса во время Перестройки, – иуды и предатели, лишившие нас сегодняшних небывалого процветания.

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