Россиян, которые часто жалуются на соседей, будут штрафовать за недоброжелательность

Госдума приняла в третьем чтении законопроект «О жилищных взаимоотношениях», который устанавливает правила взаимодействия с соседями в многоквартирных домах. Главным нововведением стали штрафы за частые жалобы на соседей.

До этого Андрей Ключников – один из парламентариев, участвовавших в разработке закона, – утверждал, что «пора прекратить потакать занудам-жалобщикам, которые считают, что решат свои проблемы с соседями, обратившись в полицию». По совпадению в системе «Правосудие» насчитывается не менее пяти исков от соседей против москвича с таким же ФИО, два из которых он уже проиграл.

«Люди должны уметь сами решать свои проблемы, когда у государства есть дела поважнее, – заявил он. – Иначе мы потакаем такой мерзкой породе, которая чуть что – сразу в полицию, сразу в суд. И начинают ныть там по пустякам: «У вас слишком громкая музыка», «Вы меня заливаете», «Хватит мочиться в лифте», «Вы сломали мне стену кувалдой»… Государство должно тратить время на эту ерунду?»

Согласно букве закона, наиболее активные жалобщики будут оштрафованы за «недоброжелательное поведение». Кроме того, судам рекомендовано не принимать иски, вызванные «незначительными конфликтами, возникающими на бытовой почве в многоквартирных домах».

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