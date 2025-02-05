 

Крошечные лопасти на фюзеляже транспортных самолетов сэкономят ВВС США миллионы долларов

05.02.2025, 12:45, Разное
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В современной авиации иногда достаточно незначительного новшества для существенного изменения тактико-технических характеристик самолета. Именно это произошло с основным транспортным самолетом ВВС США, Великобритании, Канады и Австралии — Boeing C-17 Globemaster III.

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) совместно с рядом частных компаний нашли возможность уменьшить сопротивление транспортного самолета, не внося серьезных изменений в его конструкцию.

Ноу-хау представляет собой напечатанную на 3D-принтере и приклеенную к задней части фюзеляжа микролопасть размером 10 х 41 см. Стоит уточнить — клей на редкость прочный и надежный.

Дело в том, что при открытии в полете транспортного люка в задней части фюзеляжа возникает сопротивление и турбулентность, что приводит к дополнительному расходу топлива. Микролопасти улавливают воздушные потоки над самолетом и объединяют их, снижая сопротивление на 1 % и на столько же — расход топлива.

Расчеты показывают, что проект окупится за семь месяцев и позволит ВВС США экономить на топливе до $14 млн. в год.Источник &#8212 AFRL


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