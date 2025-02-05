 

Астрономы предлагают новое определение планеты

05.02.2025, 12:35, Разное
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Международный астрономический союз (МАС) предложил новое определение планеты. Почти два десятилетия спустя после того, как Плутон был понижен в статусе, астрономы предлагают добавить измеримые критерии, включая массу планеты, что по-прежнему оставит Плутону статус карликовой планеты.

Фото из открытых источников

На данный момент МАС определяет планету как небесное тело, которое:

  • Вращается вокруг Солнца.
  • Достаточно велико, чтобы под действием гравитации принять округлую форму.
  • Очистило свою орбиту от всех более мелких объектов, кроме лун и других спутников.

    • Однако, как отметил астроном из Университета Британской Колумбии Бретт Глэдман, проблема в том, что текущее определение не имеет количественной точки отсчета. Это приводит к расплывчатым критериям, неясности в размерах тел и их орбитах. Например, у Земли и Юпитера есть астероиды, которые пересекают их траектории, что ставит под сомнение четкость орбитальных путей планет.

    Кроме того, текущее определение не учитывает объекты, вращающиеся вокруг других звезд, таких как более 5500 экзопланет, обнаруженных за пределами нашей солнечной системы. Астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Жан-Люк Марго добавил, что критерий круглости также проблематичен, так как его невозможно наблюдать с текущими технологиями.

    Новое определение планеты подчеркивает измеримую величину — массу объекта. Для обеспечения логичности и беспристрастности классификационной структуры исследователи использовали метод неконтролируемой кластеризации, который успешно сгруппировал восемь планет в Солнечной системе.

    Глэдман отметил, что, несмотря на критику текущего определения МАС, результат — восемь планет — является разумной классификацией. Предложение нового определения было изложено в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, и планируется представить на Генеральной ассамблее МАС в августе.

    Новое определение планеты может изменить наше понимание космоса и классификацию небесных тел, оставив Плутону статус карликовой планеты, но добавив ясности и точности в научные критерии.


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