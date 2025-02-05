В День святого Валентина по всей стране пройдут рейды общественников, чиновников, священников и казаков

Общественный совет при МВД России единогласно принял постановление «О порядке пресечения несанкционированного празднования праздников католического происхождения».

Согласно документу, дни святых Валентина, Патрика и других почитаемых на коллективном Западе деятелей, признаны не соответствующими традиционным ценностям народов Российской Федерации и их публичное празднование теперь нежелательно.

– Это глубоко чуждые россиянам даты, которые создают у нашей молодёжи деструктивную картину миру. Поэтому наш святой долг – не дать одурманить граждан, особенно подрастающее поколение, – сказал председатель совета Михаил Кабанов.

В День святого Валентина по всей стране общественники, чиновники, священники и казаки проведут рейды по кафе, ресторанам, кинотеатрам и другим развлекательным учреждениям с целью выявления публично отмечающих католический праздник граждан. С задержанными проведут профилактические беседы, проверят на причастность к другим правонарушениям и выпишут штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

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