Охлаждающая способность льда на полюсах Земли стремительно снижается

Согласно новому исследованию, таяние морского льда запускает цикл обратной связи, который приводит к потеплению Земли, и этот процесс происходит быстрее, чем считалось ранее. Исследование показало, что охлаждающий эффект глобального морского льда уменьшился на 13-15% с 1980-х годов, что больше, чем потеря самого льда. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Фото из открытых источников

Лед играет решающую роль в поддержании прохладных температур на планете, потому что он очень яркий. Открытая вода и голые скалы поглощают большую часть падающего на них солнечного света, но лед и снег в основном его отражают. Хотя часть отраженных фотонов улавливается атмосферой, многие из них улетучиваются в космос.

Климатологи давно знают, что потеря льда может создать порочный круг, который приведет к планетарному потеплению, и на протяжении десятилетий они признавали, что это происходит. Однако, чтобы оценить масштаб этих изменений, нам нужно сделать нечто большее, чем просто измерить общую площадь льда и посмотреть, как она изменилась. Более сложный анализ показывает, что изменения в обоих полярных регионах за последние четыре десятилетия оказали большее влияние, чем можно было бы предсказать с помощью простого анализа.

«Когда мы используем климатическое моделирование для количественной оценки того, как таяние морского льда влияет на климат, мы обычно моделируем целое столетие, прежде чем получим ответ», – сказал профессор Марк Фланнер из Мичиганского университета. «Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда у нас есть достаточно большой набор спутниковых данных, чтобы оценить обратную связь между климатом и морским льдом с помощью измерений».

Фланнер и его коллеги отмечают, что по мере того, как лед начинает нагреваться, на его поверхности образуются пруды. Хотя эти пруды достаточно малы, чтобы их можно было увидеть как часть ледяного покрова на спутниковых снимках, они не отражают свет так же хорошо, как сам лед. Поскольку пруды образуются в периоды почти непрерывного светового дня, эффект может быть значительным, если увеличить их количество.

К более сложным последствиям относятся изменения облачного покрова, вызванные тем, что происходит на поверхности океана, и изменения отражательной способности снежинок, лежащих на льду.

То, что арктический морской лед может сокращаться, заметили еще до того, как у нас появилась возможность проводить крупномасштабные наблюдения. С 1979 года спутники предоставляют нам эту возможность. Хотя данные наблюдений меняются из года в год, более долгосрочные наблюдения показали устойчивое сокращение площади морского льда в Арктике. В разгар лета это сокращение превышает 40%, но в другое время года оно меньше.

Тем не менее, Фланнер и его коллеги подсчитали, что с 1980 года охлаждающий эффект арктического морского льда снизился на 21-27%. Более того, большая часть этого снижения произошла с 2016 года.

С другой стороны, до 2016 года морской лед в Антарктике был относительно стабильным, на что часто указывали скептики, сомневающиеся в изменении климата. Однако с тех пор произошло аналогичное резкое сокращение, что привело в прошлом году к самому низкому уровню льда в истории. Эта тенденция возникла настолько недавно, что не была учтена в предыдущих оценках последствий потепления, но Фланнер и его коллеги подсчитали, что охлаждающий эффект антарктического морского льда за последние семь лет снизился на 12%.

«Изменения в морском льду Антарктики с 2016 года усилили обратную связь потепления от потери льда на 40%. Без учета этого изменения в радиационном воздействии антарктического морского льда мы могли бы упустить значительную часть общего глобального энергопоглощения», – сказал докторант Алишер Дуспаев из Мичиганского университета. Дуспаев является ведущим автором переоценки последствий потепления из-за наблюдаемой потери льда с использованием спутниковых измерений отраженного излучения.

В дополнение к публикации информации о текущем состоянии наблюдений за потеплением, Дуспаев, Фланнер и их коллеги создают веб-сайт, который будет отслеживать ситуацию, используя часто обновляемые спутниковые данные.