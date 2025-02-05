Инъекции костного геля помогут победить остеопороз

Профессор Доминик Пиолетти из швейцарского университета EPFL разработал технологию укрепления костей на время лечения остеопороза. Она осуществляется при помощи инновационного «костного геля» – универсального вещества, при помощи которого можно доставлять нужные вещества в пораженные участки костей. Это не устраняет причины недуга, но существенно снижает риски травматизма на время лечения.

Причина развития остеопороза в нарушении баланса между активностью остеобластов и остеокластов. Первые клети строят костную ткань, вторые ее уничтожают по мере необходимости, что позволяет формировать оптимальную структуру и форму костей. Если активность остеокластов оказывается чрезмерной, костная ткань становится хрупкой, что и провоцирует развитие недуга.

На текущий момент лечение остеопороза сводится к двум видам воздействия. Во-первых, подавляется активность остеокластов, чтобы костная ткань не разрушалась. Во-вторых, усиливается активность остеобластов, чтобы наращивать выработку костной ткани. Сложность в том, что эти процессы занимают более года, в течение которого кости пациента остаются очень уязвимыми. Профессор Пиолетти предложил на это время заполнять проблемные участки синтетической костной массой, чтобы снизить нагрузку на кости.

Гель состоит из гиалуроновой кислоты, естественного компонента соединительной ткани организма, и наночастиц гидроксиапатита, который является основным компонентом костной ткани. В гель можно добавлять гормоны для роста костной массы и другие полезные вещества. Это позволило в экспериментах на грызунах увеличить плотность костной ткани с 2-3 до 4,8 раз в течение двух-четырех недель. Инъекции производятся точечно в пораженные участки, что снижает риски для пациентов. Теперь профессор ожидает разрешения на проведение испытаний на людях.Источник — EPFL