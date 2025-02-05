 

Калифорнийский стартап создает молочные продукты из воздуха и воды

05.02.2025, 9:35, Разное
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Калифорнийский стартап Savor, поддерживаемый предпринимателем Биллом Гейтсом, разработал новый метод производства молочных продуктов с использованием только углекислого газа и водорода, без необходимости разведения животных или большого потребления воды.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Идея изобретения Savor основана на том факте, что все жиры состоят из цепочек атомов углерода и водорода. Запатентовав термохимический процесс, компания смогла создать молекулы жира и продолжить разработку растительных альтернатив популярным молочным продуктам, таким как молоко, сливочное масло, сыр и мороженое. Эти альтернативы не только напоминают по текстуре свои натуральные аналоги, но и имеют тот же вкус.

В процессе производства не выделяются парниковые газы, не требуются сельскохозяйственные угодья и используется менее одной тысячной воды, используемой в традиционном сельском хозяйстве. Следовательно, синтетический жир оставляет значительно меньший углеродный след, чем жиры животного происхождения.

«В настоящий момент мы проводим предпродажную подготовку и работаем над получением одобрения регулирующих органов, чтобы иметь возможность продавать наш заменитель сливочного масла», – сказала генеральный директор Savor Кэтлин Александер. «Мы не ожидаем каких-либо продаж до 2025 года».

Основатель Microsoft Билл Гейтс недавно объяснил, что у Savor есть реальный шанс создать успешную альтернативу сливочному маслу, потому что их вариант «действительно приятен в употреблении – совсем как настоящее сливочное масло, потому что по химическому составу он такой же».

Многие стартапы сталкиваются с проблемой убеждения людей принимать альтернативные продукты, выращенные в лабораторных условиях, и вкус является решающим фактором.

«Они начали с концепции, что жиры состоят из различных цепочек атомов углерода и водорода», – написал Гейтс в своем блоге. «Затем они решили создать такие же углеродные и водородные цепочки, не привлекая животных или растения. В конце концов, они разработали процесс, который включает в себя извлечение углекислого газа из воздуха и водорода из воды, нагревание и окисление их для выделения жирных кислот, а затем производство жира».

Миллиардер подчеркнул важность альтернативных продуктов животного происхождения, таких как заменитель сливочного масла Savor, для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. На долю животноводческой отрасли приходится 14,5% глобальных выбросов парниковых газов, и с ростом населения ожидается, что выбросы увеличатся, если не будут приняты соответствующие меры.

«Реальная задача заключается в снижении цен, чтобы такие продукты, как у Savor, стали доступны широкой публике – по той же цене или дешевле, чем животные жиры», – написал Гейтс.

В ближайшем будущем Savor планирует производить молоко, сыр и мороженое, а также другие продукты.


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