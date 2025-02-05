Curiosity обнаружил то, чего не ожидали ученые встретить на Марсе

30 мая Curiosity наткнулся на скалу, которая раскололась и обнажила кристаллы серы.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Марсоход Curiosity НАСА продолжает удивлять ученых, делая новые открытия, которые бросают вызов устоявшимся научным представлениям о Марсе. На этот раз марсоход обнаружил кристаллы чистой серы, что стало неожиданным и захватывающим открытием.

Фото из открытых источников / Место в скале, где исследователи обнаружили серу / NASA / JPL-Caltech / MSSS

Загадочный оазис

Чистую серу ранее никогда не наблюдали на Марсе. Кристаллы элементарной серы образуются только в узком диапазоне условий, которые не соответствуют ожиданиям для этого региона. Это открытие сравнивают с «нахождением оазиса в пустыне».

Ученый проекта Curiosity Эшвин Васавада: «Этого там быть не должно, поэтому теперь мы должны это объяснить. Обнаружение странных и неожиданных вещей – вот что делает исследование планеты таким захватывающим».

Долина Гедиз: бурное прошлое

Curiosity исследует долину Гедиз, которая является углублением на горе Шарп. Данные с орбиты уже показывают наличие огромных насыпей мусора.

Марсоход смог разобраться в природе этих насыпей. Он обнаружил камни, сдвинутые водой, более гладкие и округлые, а также камни, сдвинутые сухими лавинами, более угловатые и острые. Это указывает на то, что в этом регионе происходили как водные наводнения, так и сухие лавины.

Ученый проекта Curiosity Бекки Уильямс: «Это не был спокойный период на Марсе. Здесь наблюдалась захватывающая активность. Мы наблюдаем за многочисленными потоками вниз по каналу, включая энергичные наводнения и потоки, богатые валунами».

Открытие чистой серы подтверждает, что Марс был планетой с богатым и сложным прошлым. В настоящее время Curiosity продолжает свою миссию по исследованию Красной планеты, расширяя наши знания о ее истории и возможном присутствии жизни.