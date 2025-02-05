Шотландская деревня, где происходят необъяснимые явления

Небольшая шотландская деревушка Боннибридж привлекла к себе внимание исследователей НЛО и любителей мистики. С 1990-х годов Боннибридж окутан тайнами и интригами, и его история полна странных наблюдений и историй о встречах с неизвестным. Об этом сообщает Daily Record.

Фото из открытых источников

Боннибридж часто называют ответом Великобритании на Розуэлл, ежегодно в этом регионе регистрируется в среднем 300 наблюдений НЛО. Появляются сообщения о космических кораблях, принимающих самые разные формы и размеры. Местные жители заявляют о наблюдениях сигарообразных аппаратов над головой и даже о похищениях инопланетянами.

Одно из первых сообщений об НЛО в регионе поступило в 1992 году от местного бизнесмена Джеймса Уокера. Он видел таинственный светящийся объект в форме звезды, зависающий посреди дороги. Объект умчался с «невероятной скоростью».

В последующие годы в регионе поступали сотни сообщений о наблюдении НЛО. Рассказывали о похищениях инопланетянами, о людях, которым «жужжали» странные предметы в их автомобилях.

Член местного совета Уильям Бьюкенен пояснил о необычном опыте одного местного жителя:

«Он говорит, что после встречи с женщиной в отдаленном месте он увидел шестифутовых черных инопланетян, которые заглядывали в окна его машины. Затем он оказался на космическом корабле, где его «тыкали». Он утверждает, что после этого у него появились экстрасенсорные способности, и он может левитировать».

Несмотря на все таинственные события, происходящие здесь, некоторые выдвигают другие объяснения чрезвычайно большому количеству наблюдений НЛО.

Во-первых, их можно просто списать на сверхсекретные военные испытания. Эту теорию часто относят к районам с высоким уровнем сообщений об НЛО. Некоторые даже предположили, что Боннибридж стал бы идеальным местом для таких испытаний из-за его ландшафта.

Другим объяснением может быть то, что «лучи света», похожие на НЛО, могут быть результатом природного явления, например, полярное сияние или газовые шары, которые не имеют ничего общего с инопланетянами.

Некоторые считают, что это место обладает особыми энергетическими свойствами, которые провоцируют появление необъяснимых явлений. Другие размышляют о том, может ли деревня быть проходом в другое измерение, подобно Бермудскому треугольнику.

Несмотря на то, что некоторые истории могут казаться выдумкой, огромное количество необычных событий в Боннибридже делает его уникальным местом, и люди продолжают сообщать о странных явлениях и встречах.