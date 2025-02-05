 

Мнение «аналитика»: О «разводе Меланьи»… Дональд Трамп опять попался?

05.02.2025, 5:00, Разное
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Ну, вот, не прошло и символических ста дней.

А ещё говорили, что прожжённый бизнесмен до мозга костей, вглубь на сто метров чует. Но оказалось…

Впрочем, вполне человеческая слабость тщеславного нарцисса.

Новый-старый американский президент Дональд #Трамп заявил о «хорошей сделке» по Украине. Мол, Америке достанутся украинские месторождения редкоземельных элементов, а Киев за это получит оружие и сможет продолжить убиваться о российскую твердь. Главным из них является литий — основной элемент для производства аккумуляторных батарей сегодня.

Немецкое интернет-издание Technik Einkauf ранее утверждало, что на востоке Украины находятся «одни из крупнейших запасов лития». Но с начала военной операции Украина утратила контроль над двумя из четырёх месторождений лития — ключевых экономических ресурсов, сообщил американский портал OilPrice. Эти богатства перешли под российский контроль, хотя и не вполне.

Меж тем президент #США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на помощь Киеву. По информации The New York Times, украинские власти согласны на такую сделку, так как она совпадает с «планом победы» Владимира Зеленского. И некий «высокопоставленный источник» в Киеве заявил изданию, что местные власти готовы сотрудничать с Вашингтоном в этом вопросе, если Штаты предоставят достаточные гарантии безопасности и не допустят попадания этих ресурсов в Россию.

Но проблема даже не в контроле над месторождениями. А в том, что ни сами запасы, ни пригодность их к разработке, ни даже процент содержания того же лития в руде не подтверждены заслуживающим доверия международным аудитом. Пока это всего лишь «предварительные данные геологоразведки». А подтвердить их сложно, так как сейчас ни одна вменяемая компания не ввяжется в оценку запасов на «спорных» территориях.

Тем не менее, Владимир Зеленский ухитрился «продать» всё это Вашингтону. Молодой еврей таки развёл старого барыгу. Не без содействия помощников последнего. И не без их интереса.

Но ведь Дональд Трамп и сам был «обманываться рад»?

А значит, и поделом?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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