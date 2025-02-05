Будущие лунные базы в опасности: ученые предлагают оригинальное решение проблемы космического мусора

Развитие лунных баз — амбициозная и многообещающая задача. Однако оборудование для исследования Луны, установленное на будущих лунных базах, может оказаться под угрозой из-за обломков, сбрасываемых последующими спускаемыми аппаратами. Это не гипотетическая опасность: спускаемый аппарат Surveyor III в эпоху программы «Аполлон» был поврежден ракетой «Аполлон-12».

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Решение проблемы лунного мусора — задача непростая. Ранее предлагались разные идеи, например, строительство посадочных площадок из расплавленного реголита или 3D-печать защитных экранов из доступных материалов. Новая статья швейцарских исследователей предлагает гораздо более простое и элегантное решение: строительство стены из валунов.

Эта идея кажется простой, но на Луне ее реализация сталкивается с множеством сложностей. Необходим автономный экскаватор, который сможет оценить, собрать и сложить камни так, чтобы они не упали. Эта задача, возможно, была бы под силу даже ребенку, но для робота она долгое время считалась невыполнимой.

В другой статье тех же авторов описан автономный робот-укладчик валунов, разработанный для строительных проектов на Земле. Этот робот может успешно складывать каменные стены из валунов среднего размера, действуя полностью автономно. Применение этой технологии к лунному строительству казалось естественным следующим шагом.

Сначала нужно было убедиться, что на Луне достаточно валунов для возведения стены. В своей статье исследователи использовали данные Лунного разведывательного орбитального аппарата (LRO) для изучения распределения валунов в двух потенциальных местах посадки — на Соединительном хребте Шеклтона-Хенсона и плато Аристарх. Они также экстраполировали размеры более мелких валунов, основываясь на данных LRO, и подтвердили наличие достаточного количества материала для возведения стены.

Важным этапом стало расчет количества материала, необходимого для создания противовзрывной защиты, и сравнение этого с альтернативными решениями, такими как обработанные каменные стены или посадочные площадки с микроволновым подогревом. По оценкам исследователей, укладка существующих камней требует в два-три раза меньше энергии, чем альтернативные варианты.

Однако остаются значительные препятствия. Прежде всего, пока нет автономного экскаватора, способного работать на Луне. Системы, использованные на Земле, слишком большие для космического использования, а проектирование экскаватора для лунных условий сопряжено с трудностями, такими как радиация и электростатически заряженные частицы пыли.

Строительство и эксплуатация лунных баз представляют собой сложную и опасную задачу. Однако благодаря развитию технологий и сотрудничеству между странами и компаниями, эта цель становится всё более реалистичной. Важно учитывать все возможные угрозы и разрабатывать стратегии для их преодоления, чтобы обеспечить безопасное и успешное освоение Луны в будущем.