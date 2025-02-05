 

Будущие лунные базы в опасности: ученые предлагают оригинальное решение проблемы космического мусора

05.02.2025, 3:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Развитие лунных баз — амбициозная и многообещающая задача. Однако оборудование для исследования Луны, установленное на будущих лунных базах, может оказаться под угрозой из-за обломков, сбрасываемых последующими спускаемыми аппаратами. Это не гипотетическая опасность: спускаемый аппарат Surveyor III в эпоху программы «Аполлон» был поврежден ракетой «Аполлон-12».

Фото из открытых источников

Решение проблемы лунного мусора — задача непростая. Ранее предлагались разные идеи, например, строительство посадочных площадок из расплавленного реголита или 3D-печать защитных экранов из доступных материалов. Новая статья швейцарских исследователей предлагает гораздо более простое и элегантное решение: строительство стены из валунов.

Эта идея кажется простой, но на Луне ее реализация сталкивается с множеством сложностей. Необходим автономный экскаватор, который сможет оценить, собрать и сложить камни так, чтобы они не упали. Эта задача, возможно, была бы под силу даже ребенку, но для робота она долгое время считалась невыполнимой.

В другой статье тех же авторов описан автономный робот-укладчик валунов, разработанный для строительных проектов на Земле. Этот робот может успешно складывать каменные стены из валунов среднего размера, действуя полностью автономно. Применение этой технологии к лунному строительству казалось естественным следующим шагом.

Сначала нужно было убедиться, что на Луне достаточно валунов для возведения стены. В своей статье исследователи использовали данные Лунного разведывательного орбитального аппарата (LRO) для изучения распределения валунов в двух потенциальных местах посадки — на Соединительном хребте Шеклтона-Хенсона и плато Аристарх. Они также экстраполировали размеры более мелких валунов, основываясь на данных LRO, и подтвердили наличие достаточного количества материала для возведения стены.

Важным этапом стало расчет количества материала, необходимого для создания противовзрывной защиты, и сравнение этого с альтернативными решениями, такими как обработанные каменные стены или посадочные площадки с микроволновым подогревом. По оценкам исследователей, укладка существующих камней требует в два-три раза меньше энергии, чем альтернативные варианты.

Однако остаются значительные препятствия. Прежде всего, пока нет автономного экскаватора, способного работать на Луне. Системы, использованные на Земле, слишком большие для космического использования, а проектирование экскаватора для лунных условий сопряжено с трудностями, такими как радиация и электростатически заряженные частицы пыли.

Строительство и эксплуатация лунных баз представляют собой сложную и опасную задачу. Однако благодаря развитию технологий и сотрудничеству между странами и компаниями, эта цель становится всё более реалистичной. Важно учитывать все возможные угрозы и разрабатывать стратегии для их преодоления, чтобы обеспечить безопасное и успешное освоение Луны в будущем.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Забытый герой: откровения Майкла Коллинза о высадке на Луну

05.02 / 5 удивительных цитат Стивена Хокинга, раскрывающих тайны Вселенной

05.02 / Мнение: Токсичная среда в школах, вред «независимого мышления» и польза риска для детей

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Надежный человек хочет в Россию

05.02 / Археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать Будде

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Контроль украинских полезных ископаемых

04.02 / Высеченное на камне человеческое лицо обнаружили в Казахстане

04.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Борьба за правду о Жан-Мишеле

04.02 / «Молния не могла меня достать!»: Два тайца верят, что амулеты спасли их от удара молнии

04.02 / Мнение: Письмо: “Умнее по всем фронтам”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика