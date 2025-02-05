Археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать Будде

В Китае обнаружили кремированные кости, спрятанные в сундуке, которому более 1000 лет. Эти останки, как утверждают эксперты, могут принадлежать самому Сиддхартхе Гаутаме, более известному как Будда, основателю буддизма.

Фото из открытых источников

Более двух тысячелетий назад два китайских монаха похоронили человеческие останки в уезде Цзинчуань (Китай) рядом с 260 буддийскими статуями. Теперь утверждается, что эти человеческие останки принадлежат самому Будде. Монахи Юньцзян и Чжимин из храма Манджушри монастыря Лунсин в китайской префектуре Цзинчжоу потратили более двух десятилетий на сбор артефактов не только из окрестных городов, но и из стран по всему континенту.

Будда, один из самых известных философов и учителей, отказался от своей жизни принца, чтобы следовать путем духовности и просветления. Он родился в современном Непале и провел десятилетия, путешествуя по частям Индии между VI и IV веками до нашей эры. Легенда гласит, что после его смерти, около 2500 лет назад, в возрасте 80 лет, останки Будды были разделены между его учениками и членами королевской семьи и распространились повсюду.

Шесть кланов и король потребовали забрать часть его останков. Чтобы избежать конфликта, религиозный лидер решил разделить останки Будды на десять частей: восемь из реликвий тела, одну из пепла костра для кремации Будды и одну из горшка, использовавшегося для разделения реликвий. В конце концов, останки Будды были помещены в многочисленные святилища, и его последователи поклонялись им в ступах. Любая реликвия, связанная с Буддой, известна как шарира.

Недавно обнаруженный сундук предположительно содержит более 2000 останков, а также кости и зубы. На коробке имеется надпись, которую археологи перевели следующим образом:

«Монахи Юньцзян и Чжимин из школы Лотоса, которые принадлежали храму Манджушри монастыря Лунсин в префектуре Цзинчжоу, собрали более 2000 фрагментов шариры, а также зубы и кости Будды. [Они] похоронили их в зале Манджушри этого храма».

Археологи также обнаружили 260 статуй.

Следует отметить, что это не первый случай обнаружения останков, предположительно принадлежащих Будде. Однако каждое новое открытие вызывает огромный интерес и споры среди ученых и верующих. Будда, человек, которого в конечном итоге назовут «просветленным», был реальным человеком, жившим примерно в середине 6 века – конце 5 века до нашей эры. Его учения и философия продолжают оказывать огромное влияние на миллионы людей по всему миру.