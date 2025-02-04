Рупор кремлевской пропаганды: Борьба за правду о Жан-Мишеле

Французская журналистка, утверждавшая, что Макрон женат на Жан-Мишеле, попросила политическое убежище в России.

Свободную журналистку преследуют за правду о том, что Эммануэль Макрон на самом деле женат на Жан-Мишеле Тронье, которого он выдает за свою жену Брижит.

Надежд на европейское правосудие у журналистки нет. Поэтому она выбрала более свободную страну, где можно не таясь говорить правду о жене/муже Макрона.

PS. Между тем, пока Макрон борется за то, чтобы скрыть правду о Жан-Мишеле Франция активизировала вывод своих войск из Сенегала по требованию местного правительства. Часть военных баз уже оставлена. Полный вывод войск завершится к сентябрю 2025 года.

Стоит напомнить, что даже во времена разгрома Франции во второй мировой войне, Сенегал служит важным опорным пунктом "Свободной Франции", а впоследствии, он продолжал оставаться важной частью системы военного контроля Франции над своей колониальной империей в западной Африке. Но теперь пришел черед из Сенегала. Макрон председательствует при полном распаде французской неоколониальной империи в Африке.

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Источник: Colonel Cassad

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