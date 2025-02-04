 

«Молния не могла меня достать!»: Два тайца верят, что амулеты спасли их от удара молнии

04.02.2025, 22:40, Разное
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Два тайских фермера утверждают, что выжили после удара молнии благодаря буддистским амулетам, которые они носили в течение многих лет. Об этом сообщает The Thaiger.

Фото из открытых источников

17 июня 50-летний Тавинт и 31-летний Прадит проводили инструктаж для фермеров в провинции Пхаяу, но вдруг началась гроза. Молния ударила каждого из них в правое плечо. Мужчины получили ожоги, но выжили.

Несмотря на сильную боль и онемение конечностей, Тавинт и Прадит добрались до дома своего друга в соседнем районе. Там у них началась тахикардия, появилась боль в груди, но после медицинской помощи их состояние стабилизировалось.

Врачи не нашли следов поражения током

Медики обнаружили только незначительное онемение конечностей и не заметили серьезных повреждений от удара молнии. Оба пострадавших убеждены, что выжили исключительно благодаря буддистским амулетам, которые они носили долгие годы.

Этот случай снова поднимает вопрос о взаимоотношении веры и науки. Хотя медицина не может объяснить «чудесное» спасение мужчин, это отражает силу веры и важность духовных практик для многих людей.

Независимо от того, что произошло на самом деле, история Тавинта и Прадита является напоминанием о том, что человеческий дух может быть невероятно сильным и что вера может давать нам уверенность в самые трудные моменты.


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