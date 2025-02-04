 

Ученые предупредили о скрытых угрозах медитации

04.02.2025, 21:40, Разное
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В последние годы практика осознанности, ставшая частью повседневной жизни для миллионов людей по всему миру, все больше привлекает ученых. На первый взгляд это кажется универсальным решением для устранения стресса и повышения психического благополучия. Однако за этим скрываются потенциальные угрозы, о которых есть смысл задуматься.

Фото из открытых источников

По словам профессора экспериментальной психологии Мигеля Фариаса из Университета Ковентри, практики осознанности могут нести в себе не только благо, но и серьезные риски для психического здоровья. Согласно его заявлениям, несмотря на общепризнанное положительное воздействие медитации на снижение стресса и улучшение общего самочувствия, существуют документированные случаи побочных эффектов, таких как тревога, депрессия и даже психотические проявления.

Недавние исследования поддерживают эту точку зрения, показывая, что более 10% регулярных практикантов осознанности сталкиваются с негативными последствиями, которые могут продолжаться на протяжении месяца и более. Данные также указывают на то, что даже люди без предыдущих психических проблем могут ощутить эти эффекты, особенно при интенсивной или неправильной практике.

Как подчеркивает Фариас, основная проблема заключается в недостатке информации и предупреждений относительно возможных рисков. Многие тренеры и медитационные практики акцентируют внимание лишь на положительных аспектах, игнорируя потенциальные опасности. Это вызывает вопросы о этике продажи медитационных приложений и курсов, а также о их использовании в клинической практике.

Основоположник движения осознанности Джон Кабат-Зинн и другие эксперты данной области признают, что не все исследования о положительном воздействии медитации качественны. Это добавляет сложности в понимание того, как именно медитация влияет на различные группы людей, включая детей и подростков.

Сегодня, когда интерес к психологическому благополучию растет, важно не только продолжать исследования в области медитации, но и улучшать информированность общества о ее рисках. Это поможет минимизировать возможные негативные последствия и обеспечить безопасное и эффективное использование практик осознанности в повседневной жизни.

Как отмечает Мигель Фариас, «развитие правильных рекомендаций и стандартов безопасности в использовании медитации станет важным шагом в обеспечении здоровья и благополучия практикующих».


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