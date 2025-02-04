Необычную черную дыру обнаружили в центре нашей галактики

Астрономы обнаружили одну из самых редких и загадочных черных дыр невероятно близко к сверхмассивной черной дыре Стрельцу A*, расположенной в центре нашей галактики. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal.

Фото из открытых источников

Обнаруженная черная дыра относится к классу средней массы, что делает ее уникальной находкой. Эти черные дыры обладают массой, превышающей массу звездных черных дыр, но недостаточной, чтобы их считать сверхмассивными. Масса обнаруженного объекта составляет около 30 000 солнечных масс. Для сравнения, масса Стрельца A* превышает массу Солнца в четыре миллиона раз.

Черная дыра была обнаружена в звездном скоплении IRS 13, расположенном вблизи галактического центра. Это скопление известно своими горячими массивными звездами и загадочным центральным объектом, который первоначально считался массивной звездой. Однако благодаря наблюдениям с высоким разрешением исследователи смогли установить, что это вовсе не звезда.

Ключевые доказательства существования черной дыры средней массы включают упорядоченное движение окружающих звезд, рентгеновское излучение и ионизированный газ, вращающийся вокруг объекта со скоростью несколько сотен километров в секунду. Эти данные были собраны с помощью Очень Большого телескопа ALMA и телескопа «Чандра».

Автор исследования доктор Флориан Пейскер отметил: «IRS 13, по-видимому, является важным строительным блоком для роста нашей центральной черной дыры Стрельца A*. Это увлекательное звездное скопление продолжает удивлять научное сообщество с тех пор, как оно было открыто около двадцати лет назад».

Для подтверждения существования черной дыры средней массы и дальнейшего изучения этого уникального скопления потребуются дополнительные наблюдения. Космический телескоп JWST (Джеймс Уэбб) и ELT (Чрезвычайно большой телескоп), несомненно, помогут пролить свет на эту загадку.