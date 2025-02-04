 

Россиянам разрешат сбивать американские космические спутники за вознаграждение

04.02.2025, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С 1 марта 2025 года россиянам разрешат уничтожать космические спутники недружественных стран в обмен на
денежное вознаграждение. Делать это можно будет исключительно «общественно безопасным способом», не подвергая опасности жизнь других – иначе премию не выплатят.

Участниками программы смогут стать как частные
лица, так и компании, обладающие технологиями противоспутниковой борьбы. Размер вознаграждения будет зависеть от типа
спутника и его стратегической важности для недружественных государств – в частности, предусмотрены различные премии за уничтожение спутников GPS и SAR ICEYE. Россиян пока просят не атаковать инфраструктуру Starlink, поскольку с этой компанией «существуют перспективы переговоров».

«Инициатива направлена на защиту национальных интересов России в условиях
растущей милитаризации космоса, – пояснил источник в рабочей группе. – Все противоспутниковые операции будут проводиться под строгим контролем государства – в процессе или постфактум… Главная цель – пресечь распространение бесплатного и неконтролируемого доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», остановить неразрешённую фотосъёмку».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Угроза в наших венах: микропластик обнаружили в артериях

04.02 / Путешествие в загробный мир: рассказ мужчины, вернувшегося к жизни

04.02 / Маск сможет баллотироваться на пост президента США после присоединения ЮАР в качестве нового штата

04.02 / Мнение: Про рождаемость и материально ориентированный народ

04.02 / Голографические дисплеи Looking Glass теперь могут показывать видео с iPhone и iPad

04.02 / Затерянный континент обнаружили ученые в Арктике

04.02 / В Гранд-Каньоне есть места, которые скрываются от туристов

04.02 / На Госуслугах запустили единый сервис хранения паролей

04.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Китай принимает вызов

04.02 / Солнечное излучение влияет на глубиные процессы Земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика