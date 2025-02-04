Россиянам разрешат сбивать американские космические спутники за вознаграждение
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С 1 марта 2025 года россиянам разрешат уничтожать космические спутники недружественных стран в обмен на
денежное вознаграждение. Делать это можно будет исключительно «общественно безопасным способом», не подвергая опасности жизнь других – иначе премию не выплатят.
Участниками программы смогут стать как частные
лица, так и компании, обладающие технологиями противоспутниковой борьбы. Размер вознаграждения будет зависеть от типа
спутника и его стратегической важности для недружественных государств – в частности, предусмотрены различные премии за уничтожение спутников GPS и SAR ICEYE. Россиян пока просят не атаковать инфраструктуру Starlink, поскольку с этой компанией «существуют перспективы переговоров».
«Инициатива направлена на защиту национальных интересов России в условиях
растущей милитаризации космоса, – пояснил источник в рабочей группе. – Все противоспутниковые операции будут проводиться под строгим контролем государства – в процессе или постфактум… Главная цель – пресечь распространение бесплатного и неконтролируемого доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», остановить неразрешённую фотосъёмку».
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