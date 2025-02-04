Угроза в наших венах: микропластик обнаружили в артериях

Недавнее исследование выявило тревожный факт: микроскопические частицы пластика проникают в жизненно важные органы человека, включая плаценту и артерии. Этот невидимый враг может представлять серьезные риски для нашего здоровья, и исследователи активно изучают его воздействие. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

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В марте итальянские исследователи провели небольшое исследование и обнаружили осколки микропластика в холестериновых бляшках, извлеченных у пациентов во время операций по устранению закупорок артерий. Спустя почти три года результаты их наблюдений показали возможные серьезные последствия для здоровья.

Процедура по удалению жировых бляшек из суженных артерий, известная как каротидная эндартерэктомия, снижает риск инсульта. Однако команда под руководством Раффаэле Марфеллы из Университета Кампании в Неаполе задалась вопросом, как наличие микропластика в бляшках влияет на риск инсульта, сердечных приступов и смертности.

Наблюдая за 257 пациентами в течение 34 месяцев, исследователи обнаружили, что почти у 60% из них в бляшках содержался полиэтилен, а у 12% – поливинилхлорид (ПВХ). Полиэтилен и ПВХ широко используются в производстве пластиковых пакетов, бутылок, напольных покрытий и упаковки.

Ранее микропластики были обнаружены в кровотоке людей, и лабораторные исследования показали, что они могут вызывать воспаление и окислительный стресс в клетках сердца. Эти частицы способны ухудшать функцию сердца, изменять частоту сердечных сокращений и вызывать образование рубцов.

«Данные исследований профессионального воздействия также указывают на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний среди лиц, подвергающихся воздействию загрязнений, связанных с пластмассами, включая ПВХ», – пишут Марфелла и коллеги.

Исследование показало, что пациенты с микропластиком в бляшках имели в 4,5 раза выше вероятность инсульта, несмертельного сердечного приступа или смерти в течение 34 месяцев по сравнению с теми, у кого микропластик не был обнаружен.

Количество микропластика и нанопластика измеряли с помощью пиролизно-газовой хроматографии-масс-спектрометрии и анализа стабильных изотопов, что позволило отличить углерод тканей человека от углерода пластмасс. Под мощными микроскопами исследователи наблюдали зазубренные фрагменты пластика внутри иммунных клеток и жировых бляшек. У пациентов с микропластиками в бляшках также были повышены уровни маркеров воспаления.

Важно отметить, что данное исследование не может окончательно доказать, что микропластики вызывают негативные эффекты на сердце. Оно лишь указывает на возможную связь. В исследовании не учитывались такие факторы риска, как курение, отсутствие физической активности и загрязнение воздуха.

«Обнаружение микропластиков и нанопластиков в тканях бляшек само по себе является прорывным открытием, которое поднимает неотложные вопросы о том, как уменьшить воздействие», – пояснил Филип Дж. Ландриган из Бостонского колледжа в сопроводительной редакционной статье.

За последние два десятилетия производство пластика резко возросло, но только часть его перерабатывается. Несмотря на это, показатели сердечно-сосудистых заболеваний снижаются в некоторых частях мира. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, существует ли прямая связь между микропластиками и здоровьем сердца.