 

Маск сможет баллотироваться на пост президента США после присоединения ЮАР в качестве нового штата

04.02.2025, 17:33, Разное
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Уроженец
Южноафриканской республики, миллиардер Илон Маск заявил, что сможет участвовать в будущих выборах президента США в качестве кандидата от Республиканской партии, если ЮАР примет решение стать американским штатом.

По словам Маска, президенту Трампу и партии следует рассмотреть этот вариант «в качестве запасного, если выборы в 2028 году всё-таки состоятся».

«Все говорят про
Гренландию, Канаду и Панаму, но упускают из виду ещё одну территорию,
родственную США во многих отношениях – мою родину, – написал Маск в соцсети «Х».
– А между тем, в этой стране тоже часть населения чёрная, северная граница –
прямая линия, и в названии есть слово «республика». Это ли не знаки?»

Маск выразил
уверенность, что южноафриканцы не будут возражать против получения американских
паспортов – единственным неудобством для них будет переименование в
южноафроамериканцев, но это с лихвой компенсируется преимуществами, которые предоставляет
паспорт гражданина США.

«Для нового штата мы могли бы ввести ряд льгот и послаблений:
декриминализовать Black
Lives Matter на его территории. Может, самые рьяные сторонники BLM даже переедут туда с помощью правительства», – добавил бизнесмен.

В случае вхождения
ЮАР в состав США Илон Маск обещает стать «достойным продолжателем нашего общего дела, когда Дональд решит отдохнуть».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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