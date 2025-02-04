Маск сможет баллотироваться на пост президента США после присоединения ЮАР в качестве нового штата

Уроженец

Южноафриканской республики, миллиардер Илон Маск заявил, что сможет участвовать в будущих выборах президента США в качестве кандидата от Республиканской партии, если ЮАР примет решение стать американским штатом.

По словам Маска, президенту Трампу и партии следует рассмотреть этот вариант «в качестве запасного, если выборы в 2028 году всё-таки состоятся».

«Все говорят про

Гренландию, Канаду и Панаму, но упускают из виду ещё одну территорию,

родственную США во многих отношениях – мою родину, – написал Маск в соцсети «Х».

– А между тем, в этой стране тоже часть населения чёрная, северная граница –

прямая линия, и в названии есть слово «республика». Это ли не знаки?»

Маск выразил

уверенность, что южноафриканцы не будут возражать против получения американских

паспортов – единственным неудобством для них будет переименование в

южноафроамериканцев, но это с лихвой компенсируется преимуществами, которые предоставляет

паспорт гражданина США.

«Для нового штата мы могли бы ввести ряд льгот и послаблений:

декриминализовать Black

Lives Matter на его территории. Может, самые рьяные сторонники BLM даже переедут туда с помощью правительства», – добавил бизнесмен.

В случае вхождения

ЮАР в состав США Илон Маск обещает стать «достойным продолжателем нашего общего дела, когда Дональд решит отдохнуть».

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