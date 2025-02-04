Голографические дисплеи Looking Glass теперь могут показывать видео с iPhone и iPad

Компания Looking Glass представила бета-версию приложения Hologram Video, которое объединяет устройства под управлением iOS с голографическими экранами бренда. Это позволяет передавать различный визуальный контент напрямую с iPhone или iPad на дисплей для превращения его в полноценную голограмму, просмотр которой не требует наличия специальных очков.

Ключевое преимущество новинки – в скорости и удобстве получения голограмм. iOS-устройства обладают внушительными возможностями по съемке видео, генерации 3D-сцен и изготовлении контента кинематографического качества. То есть в руках пользователей уже есть готовые данные для создания голограмм в реальном времени. А так как Apple поощряет изготовление все большего объема контента для своих гаджетов, то и экраны Looking Glass будут автоматически востребованы для его демонстрации.

Помимо развлекательных целей у технологии есть и полезное применение. Например, возможность рассмотреть товар со всех сторон перед покупкой. Или изучить в деталях данные с медицинского сканера. Также можно экспериментировать со своей внешностью в виртуальном формате, изучая всевозможные мейкап-эффекты под разными углами. А если вывести изображение на один из 65-дюймовых голографических экранов, которые поставляются по спецзаказу, то оно станет настоящим украшением любого интерьера.

Источник — Looking Glass